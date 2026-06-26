Scaloni le confirmó a Macaya Márquez que Messi será suplente con Jordania

El histórico periodista deportivo, presente en su 18va Copa del Mundo, consultó por el capitán de la Albiceleste y el entrenador hizo una excepción a su característico hermetismo para darle la primicia

Lionel Messi será suplente para la Selección Argentina contra Jordania por la fecha 3 del grupo J del Mundial 2026. Así se lo confirmó Lionel Scaloni a Enrique Macaya Marquez, que a sus 91 años dice presente en su decimoctava Copa del Mundo como periodista deportivo. Una presencia que despertó una sonrisa en el entrenador de la Albiceleste, que quebró su característico hermetismo para darle la primicia al histórico periodista deportivo.

Al iniciar la conferencia de prensa previa al encuentro en Dallas que marcará el cierre a la participación del combinado nacional en la fase de grupos, tomó la palabra el mítico periodista con el record de presencias en citas mundialistas al decir presente en todas desde Suecia 1958 en adelante y le preguntó por la alineación para el encuentro de este sábado como por el capitán del seleccionado, que marcó cinco goles en las primeras dos fechas.

"Enrique, un placer que me hagas la pregunta y verle acá. Gracias a usted por venir, 18 mundiales es increíble y es un placer responderle una pregunta porque hemos vivido un montón de tiempo. Cuando jugaba en Argentina no paraba de verlo y cada vez que hablabas para nosotros eras una eminencia y seguís siéndolo", inició emocionado Scaloni y realizó una excepción para darle la primicia que todos buscaban: "Le voy a contestar la pregunta, Leo va a ir al banco. Le contesto porque es usted, sino la esquivaría", le confesó el DT al periodista presente por DSports y DSports Radio (FM 103.1).

“LE CONTESTO PORQUE ES USTED”



Enrique Macaya Márquez se llevó los aplausos de sus colegas cuando en conferencia de prensa le hizo dos consultas al DT de Argentina. A raíz de las mismas, Scaloni confirmó que Messi “va a ir al banco” contra Jordania. pic.twitter.com/vQM7JKDK18 — TyC Sports (@TyCSports) June 26, 2026

"Quédese tranquilo, que contesto porque es usted y se lo merece sinceramente. Me permito que el equipo me la guardo pero esa de Leo si. Leo va a arrancar después y el equipo lo tengo confirmado pero lo vamos a decir mañana, Enrique. Gracias por preguntar y que disfrute del Mundial", explicó.

Macaya aprovechó el "changüí" que le dio Scaloni y cambió su pregunta por el equipo por otra relacionada a las formas empleadas en esta Copa del Mundo, la cual fue destacada por el entrenador previo a contestar detalladamente. "Estamos viendo diferentes maneras de jugar y todos tienen resultados, el que ataca con el balón como España o nosotros. El que contraataca, el que juega defensivamente. Vimos ayer Australia contra Paraguay, donde muy duros que empataron 0-0 que han clasificado y no le van a poner las cosas fáciles a ninguna".