Diego Díaz dejó Unión para encontrar rodaje en Patronato

El delantero Diego Díaz continuará su carrera en Patronato para sumar los minutos que no iba a tener en Santa Fe. ¿En qué términos?

Lo que durante los últimos días era un secreto a voces terminó de hacerse oficial. Diego Díaz ya no forma parte del plantel de Unión y este viernes fue presentado como nuevo jugador de Patronato , en el que intentará encontrar la continuidad que tenía muy complicada en Santa Fe.

La confirmación llegó a través de las redes sociales del conjunto entrerriano, que anunció con entusiasmo a su primera incorporación en este mercado de mitad de temporada. "El delantero de 24 años, de reciente paso por Unión de Santa Fe, es la primera incorporación del plantel rojinegro en esta ventana de media temporada. El oriundo de Los Frentones, Chaco, llega a préstamo sin cargo y sin opción hasta diciembre de 2026", informó Patronato.

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El delantero de 24 años, de reciente paso por Unión de Santa Fe, es la primera incorporación del plantel rojinegro en esta ventana de media temporada.



El oriundo de Los Frentones, Chaco, llega a préstamo sin… pic.twitter.com/JKMDGLIEhQ — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) June 26, 2026

La salida del atacante era una posibilidad que venía tomando fuerza desde hacía varias semanas. Con Leonardo Madelón y la competencia interna en el ataque, el chaqueño sabía que iba a correr desde atrás, por lo que todas las partes entendieron que lo mejor era buscarle un destino donde pudiera tener mayor protagonismo.

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Si bien durante las negociaciones aparecieron otros sondeos por el delantero, la propuesta de Patronato fue la que avanzó con mayor firmeza y terminó imponiéndose sobre el resto de las alternativas.

Unión cedió a Diego Díaz a Patronato

En Unión consideran que este préstamo puede resultar beneficioso tanto para el jugador como para la institución. DAD tendrá la posibilidad de acumular minutos en una categoría competitiva como la Primera Nacional, mientras el Tatengue seguirá de cerca su evolución pensando en el futuro.

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Del lado del Patrón, en tanto, la llegada del chaqueño representa un refuerzo importante para afrontar la segunda parte del campeonato. El equipo entrerriano comenzó a mover el mercado con la intención de fortalecer su plantel y eligió a Díaz como la primera incorporación de un proyecto que buscará ser protagonista.