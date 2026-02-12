Uno Santa Fe | Ovación | Coronda

Coronda será escenario de una atractiva velada boxística

El santafesino Piedrita Caraballo enfrentará al Chacarero Ramírez en el Club El Timbó de Coronda este viernes desde las 21. También habrá nueve peleas amateurs

12 de febrero 2026 · 10:38hs
Jorge Piedrita Caraballo de Colón enfrentará al Chacarero Diego Ramírez en Coronda.

El calendario de festivales viene realmente más que interesante. Sucede que este viernes 13 de febrero vuelve el boxeo a la ciudad de Coronda. La cabecera del departamento San Jerónimo será escenario de una pelea profesional, entre el santafesino Caraballo y el local Ramírez. Será la despedida del amateurismo del corondino Alan Benegas. La organización se dará en el Club El Timbó y las anticipadas se venden a 6.000 pesos.

Atractiva velada en el Timbó de Coronda

Este viernes 13 de febrero vuelve el boxeo a la capital nacional de la frutilla. Habrá una velada con nueve peleas amateurs. Será la despedida del amateurismo de Alan Benegas y el regreso de Diego Ramírez a Coronda. La organización se dará en el Club El Timbo, con la organización de Claudio Rodríguez y el apoyo de la Municipalidad de Coronda.

La pelea principal, que será profesional, la animarán el corondino Diego El Chacarero Ramírez de 31 años quien acusa 27 triunfos, 6 por la vía rápida, 14 derrotas, de las cuales 6 fueron por KOT, y un empate, y se medirá con el santafesino Jorge Piedrita Caraballo de 36 años, entrenado por Carlos Lemos en el Club Atlético Colón, con un curriculum de 14 victorias, 3 por Ko, 18 derrotas de las cuales 7 fueron por la vía rápida y un empate.

En cuanto a los combates amateurs, el semifondo lo animarán Alan Benegas del Boxing Club Coronda que se despide como aficionado y se medirá con Marcelo Barrera de Cañada Cosquín. Previamente, combatirán Ángel Flores de Pequeño Demonio Boxing con Leonardo Escoba de Colón de Santa Fe, Joana Aguilar de Maquinita Box lo hará con Pía González de La Plata, y Junior López de Colón de Santa Fe con Fabricio Gutiérrez de la ciudad de La Plata.

El festival se desarrollará en el Club El Timbó de Coronda este viernes 13 de febrero.

El programa incluye los enfrentamientos entre Celene Galindo de Colón de Santa Fe con Luciana Almirón de La Plata, Isaías Nuñez del Pequeño Demonio Boxing con Cristian Benítez de Colón de Santa Fe, Benjamín Malisani del Boxing Club Coronda con Taiel Torres del Tin Tin Box, Uriel González del Camp Box con Axel Chamorro del King Box y Ricardo Hurgoitti del King Box ante Lucas Ferretti del Tin Tin Box de la ciudad de Santa Fe.

Wiilie Pep sede de un festival de peleas amateurs

Se viene una edición especial de boxeo en el barrio. El nuevo formato del festival que organiza el gimnasio Willie Pep. Más íntimo, más cerca, más nuestro. Así es el slogan de la propuesta que llevan adelante los entrenadores de boxeo y promotores, los hermanos Nacho y Lea Doldán, en su gimnasio ubicado en barrio Roma.

El evento Boxeo en el Barrio, se realizará este viernes 13 de febrero, desde la 21, en las instalaciones del Willipe Pep de Dr. Zavalla y Pasaje Liniers, en el oeste de la capital provincial. Acá nacerán las primeras peleas, los nervios, los sueños, y los futuros campeones. Será como antesala al gran festival que se realizará en marzo con varios combates profesionales.

El programa de peleas es el que se detalla a continuación: Franco Troncoso del Willie Pep con Benjamín Santoro (Santa Fe), Alex Molina del Willie Pep con Aarón Velázquez de San Javier, Jacinto Benítez con Lucas Mendoza de San Javier, Valentín Miño del Willie Pep con Nahuel Aguilar de Team Toledo de Esperanza, y Esteban Díaz de Willie Pep con Nahuel Lezcano del Boxing Training.

