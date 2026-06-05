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Capibaras visita a Tarucas en el Parque 9 de Julio de Tucumán

Por la fecha 14 del Súper Rugby Américas, Capibaras jugará frente a Tarucas en cancha de Lawn Tenis, con una alineación que presentará cuatro cambios en relación al que cayo con Dogos

Ovación

Por Ovación

5 de junio 2026 · 10:04hs
Capibaras cerrará la primera fase del Súper Rugby Américas visitando a Tarucas.

Capibaras cerrará la primera fase del Súper Rugby Américas visitando a Tarucas.

Capibaras y Tarucas jugarán este viernes desde las 21 por la fecha 14 del Súper Rugby Américas. El cotejo se disputará en cancha de Tucumán Lawn Tennis y contará con el arbitraje de Tomás Bertazza.Será el primer partido oficial en la Caldera del Parque 9 de julio de San Miguel de Tucumán.

En el Litoral jugaron por la séptima fecha con victoria de Capibaras, por 39 a 28. La escuadra conducida por Nicolás Galatro presentará cuatro cambios en relación al elenco que viene de caer ante Dogos en el Hipódromo de Rosario.

Capibaras visita a Tarucas en Tucumán

Dogos XV (56 puntos) ya aseguró ser local en una semifinal (y, potencialmente, la final), mientras que Pampas (49) y Capibaras XV (47) podrían ser anfitriones el siguiente fin de semana.

Tarucas (39) y Selknam (36) definirán en sus respectivos partidos el cuarto semifinalista. El primero, en casa con un Capibaras XV que sabrá qué pasó con Pampas en Montevideo y sus necesidades para recibir una semifinal; el segundo jugará el sábado en Santiago ante el último en la tabla, Cobras Brasil Rugby (11), también sabiendo su suerte.

“Desde un inicio, Capibaras XV fue un buen equipo con un gran marco de público. Dogos XV no se resintió con el armado de la franquicia del Litoral y jugó muy bien todo el año,” expresó Daniel Hourcade, el gerente de Alto Rendimiento de Sudamérica Rugby. El ex head coach de Los Pumas manifestó que “hemos visto muy buen nivel desde la primera ronda, con equipos con buen reclutamiento de jugadores, que se prepararon muy bien, empezando por la post-temporada, y con una pretemporada que en casi todos los casos incluyó muy necesarios partidos amistosos.”

La franquicia litoraleña cierra la fase regular visitando a la escuadra con base en la provincia de Tucumán y con las semifinales en la mira. Ignacio Rosetti irá por primera vez desde el inicio, y el full back Tomás Sigura volverá a la titularidad después de 13 fechas. También ingresarán Jerónimo Gómez Vara y Juan Lovel en la posición de medio scrum. Casi como algo repetitivo, el santafesino Bautista Grenón irá al banco de los suplentes.

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El choque entre la franquicia litorale&ntilde;a ser&aacute; este viernes a partir de las 21 en el Parque 9 de Julio.

El choque entre la franquicia litoraleña será este viernes a partir de las 21 en el Parque 9 de Julio.

En consecuencia, Capibaras formará con: Diego Correa, Martín Vaca e Ignacio Orsetti; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Jerónimo Gómez Vara, Felipe Villagrán e Ignacio Gandini (capitán); Juan Lovel e Ignacio Dogliani; Gino Dicapua, Guido Chesini, Bruno Heit, Franco Rossetti y Tomás Sigura. En el banco de suplentes estarán a disposición: Bernardo Lis, Juan Ignacio Rodríguez, Enzo Avaca, Ignacio Gallo, Bautista Grenón, Lautaro Cipriani, Juan Bautista Baronio y Alejo Sugasti.

Por su parte, Tarucas lo hará con: Muntaner, Vivas y Francisco Moreno; Luciano Asevedo e Ignacio Marquieguez; Cardozo, Agustín Sarelli y Thiago Sbrocco; Estanislao Pregot y Ferro; Tomás Vanni, Pedro Coll, Orlando, Mateo Pasquini; y Tomás Elizalde. En el banco de suplentes estarán: José Calderoni Zenteno, Benjamín Farías Cerioni, Rodrigo Navarro, Joaquín Aguilar, Santiago Melitón Heredia, Tomás Dande, Matías Sauze e Ignacio Cerrutti.

Programación fecha 12 SRA

-Viernes 5 de junio:

17, Peñarol vs. Pampas (Gonzalo De Achaval)

19, Dogos vs. Yacaré (Damián Schneider)

21, Tarucas vs. Capibaras (Tomás Bertazza)

-Sábado 6 de junio:

14, Selknam vs. Cobras (Federico Solari).

-Posiciones: Dogos XV 56; Pampas 49, Capibaras 47, Tarucas 39, Selknam 36, Peñarol 34, Yacaré XV 13, Cobras 11.

Capibaras Tarucas Tucumán
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