Alumni dio un paso clave en su objetivo por meterse en la final. En el primer encuentro de una de las semifinales del Torneo Apertura A2 superó a Macabi.
Alumni derrotó a Macabi y sueña con alcanzar la final
En el primer partido de una de las semifinales, Alumni venció en condición de local a Macabi por 70 a 60
El triunfo del equipo local por 70 a 60 le permite jugar el segundo partido con mayor confianza, sabiendo que una victoria más lo pondrá en la final para buscar el ascenso,
Síntesis
Alumni 70: Alvaro Motura 14, Federico Arnodo 6, Bautista González 7, Nicolás Fernández 3, Juan Torren 32 (FI) Felipe Britez 8, Iván Bulacio 0, Eric Bulacio 0, Nicolás Verón 0. DT: Fernando Schulz.
Macabi 60: Felipe Bonus 5, Pedro Cogliano 11, Federico Arese 0, Alejo Saidler 2, Lucas Quaino 6 (FI) Francisco Hessel 4, Lucas Quaino 9, Juan Navarrete 14, Emiliano Fabrissin 15, Juan Morgenstern 0. DT: Ignacio Bernardi.
Parciales: 18-10, 40-29 y 61-42.
Árbitros: Danilo Molina, Alejandro Araujo y Nicolás Cecchetti.
Cancha: Raúl González.