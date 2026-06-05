Alumni derrotó a Macabi y sueña con alcanzar la final

En el primer partido de una de las semifinales, Alumni venció en condición de local a Macabi por 70 a 60

Alumni dio un paso clave en su objetivo por meterse en la final. En el primer encuentro de una de las semifinales del Torneo Apertura A2 superó a Macabi.

El triunfo del equipo local por 70 a 60 le permite jugar el segundo partido con mayor confianza, sabiendo que una victoria más lo pondrá en la final para buscar el ascenso,