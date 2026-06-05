Uno Santa Fe | Ovación | Alumni

Alumni derrotó a Macabi y sueña con alcanzar la final

En el primer partido de una de las semifinales, Alumni venció en condición de local a Macabi por 70 a 60

5 de junio 2026 · 09:09hs
Alumni derrotó a Macabi por 70 a 60.

Alumni derrotó a Macabi por 70 a 60.

Alumni dio un paso clave en su objetivo por meterse en la final. En el primer encuentro de una de las semifinales del Torneo Apertura A2 superó a Macabi.

El triunfo del equipo local por 70 a 60 le permite jugar el segundo partido con mayor confianza, sabiendo que una victoria más lo pondrá en la final para buscar el ascenso,

Síntesis

Alumni 70: Alvaro Motura 14, Federico Arnodo 6, Bautista González 7, Nicolás Fernández 3, Juan Torren 32 (FI) Felipe Britez 8, Iván Bulacio 0, Eric Bulacio 0, Nicolás Verón 0. DT: Fernando Schulz.

Macabi 60: Felipe Bonus 5, Pedro Cogliano 11, Federico Arese 0, Alejo Saidler 2, Lucas Quaino 6 (FI) Francisco Hessel 4, Lucas Quaino 9, Juan Navarrete 14, Emiliano Fabrissin 15, Juan Morgenstern 0. DT: Ignacio Bernardi.

Parciales: 18-10, 40-29 y 61-42.

Árbitros: Danilo Molina, Alejandro Araujo y Nicolás Cecchetti.

Cancha: Raúl González.

Alumni Macabi final
Noticias relacionadas
El torneo Dos Orillas entra en su etapa más caliente y este sábado se disputa la penúltima fecha.

Con atractivos cruces se juega la penúltima fecha del Torneo Dos Orillas

Santa Fe Rugby y CRAI jugarán este sábado a las 15 en Sauce Viejo

Santa Fe Rugby y CRAI animarán el clásico de la amistad en Sauce Viejo

Capibaras cerrará la primera fase del Súper Rugby Américas visitando a Tarucas.

Capibaras visita a Tarucas en el Parque 9 de Julio de Tucumán

La Casita recibirá a Newells en el clásico que abrirá la fecha 12 del Apertura liguista.

Se levanta el telón de la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Lo último

Lionel Scaloni rompe el silencio antes del Mundial

Lionel Scaloni rompe el silencio antes del Mundial

Docentes universitarios anuncian un paro nacional de una semana y crece la preocupación por el segundo cuatrimestre

Docentes universitarios anuncian un paro nacional de una semana y crece la preocupación por el segundo cuatrimestre

Atento Unión: Nacional de Uruguay tiene en la mira a Matías Mansilla

Atento Unión: Nacional de Uruguay tiene en la mira a Matías Mansilla

Último Momento
Lionel Scaloni rompe el silencio antes del Mundial

Lionel Scaloni rompe el silencio antes del Mundial

Docentes universitarios anuncian un paro nacional de una semana y crece la preocupación por el segundo cuatrimestre

Docentes universitarios anuncian un paro nacional de una semana y crece la preocupación por el segundo cuatrimestre

Atento Unión: Nacional de Uruguay tiene en la mira a Matías Mansilla

Atento Unión: Nacional de Uruguay tiene en la mira a Matías Mansilla

Ezequiel Medrán espera por Julián Marcioni para confirmar el equipo

Ezequiel Medrán espera por Julián Marcioni para confirmar el equipo

Colapinto terminó 15° en la primera práctica del GP de Mónaco, que lideró Leclerc

Colapinto terminó 15° en la primera práctica del GP de Mónaco, que lideró Leclerc

Ovación
Santa Fe Rugby y CRAI animarán el clásico de la amistad en Sauce Viejo

Santa Fe Rugby y CRAI animarán el clásico de la amistad en Sauce Viejo

Capibaras visita a Tarucas en el Parque 9 de Julio de Tucumán

Capibaras visita a Tarucas en el Parque 9 de Julio de Tucumán

Se levanta el telón de la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Se levanta el telón de la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Con atractivos cruces se juega la penúltima fecha del Torneo Dos Orillas

Con atractivos cruces se juega la penúltima fecha del Torneo Dos Orillas

Lionel Scaloni rompe el silencio antes del Mundial

Lionel Scaloni rompe el silencio antes del Mundial

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco