Se levanta el telón de la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

El clásico entre La Casita y Newells se jugará sin público y en el predio Nery Pumpido, en uno de los adelantos de la duodécima jornada del Apertura Polaca Burtovoy

Este viernes con tres adelantos se abrirá el telón para una nueva jornada del Apertura José Luis Burtovoy: Se destaca el clásico que animarán Deportivo Santa Rosa con Newells en el predio Nery Pumpido y sin público. Uno de los escoltas, Colón de San Justo recibirá a la Academia AC, y en Candioti, la Juve será anfitrión del cuadro Tatengue .

Este decimosegunda fecha de la Copa Sanatorio Garay de la máxima división de la Liga Santafesina tendrá el grueso de partidos el sábado donde el puntero del campeonato, La Perla, va a barrio Sur para jugar contra Nacional, y el Matador será anfitrión de la Vizcachera.

Arranca la fecha 12 del Apertura de Primera A

Este viernes 5 de julio, a partir de las 21, en el Mercedes Alesso de Bieler, uno de los escoltas del Apertura Polaca Burtovoy, Colón de San Justo, vuelve a jugar en casa y recibe a la Academia Andrés Cabrera por la fecha 12 y con el arbitraje de Leandro Rotela. El Conquistador buscará seguir firme en la pelea por el campeonato y sumar tres puntos fundamentales ante su gente. Por su parte, el elenco de Santo Tomé, intentará ante un rival de fuste recuperarse de la derrota del fin de semana pasado en Sauce Viejo frente a La Salle Jobson por 2 a 1.

image Newell´s de barrio Roma se presentará en el predio Nery Pumpido para medirse con su vecino del oeste santafesino.

A la vera de la ruta nacional 11, en el km 495,5, en el norte del departamento La Capital, en el estadio Rodolfo Candioti, a partir de las 21, Juventud Unida de Candioti será anfitrión de Unión de Santa Fe con el referato de Lucas Muga. Para el conjunto dirigido por Martino Petitti intentará recuperarse de la derrota ante Sportivo Guadalupe, y el Tate, de la caída ante Sanjustino.

Por su parte, a las 21.30, en el predio Nery Pumpido, sin público, se disputará el clásico entre Deportivo Santa Rosa y Newell´s de barrio Roma con el arbitraje de Maximiliano Moya. Se trata del cotejo que todos estaban esperando ya que se enfrentan los vecinos. Será la primera vez en la historia que Club Deportivo Santa Rosa de Lima y Newell´s Old Boys se enfrenten en primera división liguista.

Ambos elencos vienen de caer en sus presentaciones en la fecha pasada y son los que cierran la tabla de posiciones. La Casita cayó ante Náutico El Quillá, y en Mendoza al 4.000, los conducidos por Ariel Segala y el Gringo Mariano Bonzi fueron vencidos por Ciclón Norte de Cayastá por 2 a 0. Un choque atractivo, se trata de un clásico, aunque lamentablemente por las inconductas no se podrá jugar con público.

El sábado 6 de julio desde las 15.30 se completará la programación del certamen liguista. El puntero La Perla del Oeste visitará a Nacional, mientras que en Colonia San José, Universidad del Litoral será anfitrión de Sportivo Guadalupe, y en Cabaña Leiva, La Salle Jobson, recibirá a Colón de Santa Fe.

En el departamento Garay, Ciclón Norte de Cayastá jugará frente a Ciclón Racing, y en el estadio Lolo Bossio de Nobleza de Recreo, Cosmos FC jugará con Gimnasia y Esgrima de Ciudadela. En el Portón del Norte, Sanjustino jugará con Nobleza de Recreo, Náutico El Quillá con Independiente de Santo Tomé lo harán en el campo de deportes 8 de Enero de Ciclón Racing, y en el estadio Alberto Garau, se cruzarán Las Flores II y Ateneo Inmaculada.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: La Perla del Oeste 29; Sanjustino y Colón de San Justo 26; La Salle Jobson 21; Colón y Sportivo Guadalupe 20; Unión de Santa Fe y Ciclón Racing 15; Náutico El Quillá, Universidad del Litoral, Juventud Unida y Nobleza de Recreo 14; Ciclón Norte 12; Academia Cabrera, Nacional e Independiente 11; Ateneo Inmaculada y Las Flores 10; Cosmos y Newell´s 8, Deportivo Santa Rosa 6.

image Colón de San Justo, uno de los escoltas del Polaca Burtovoy, recibirá a la Academia Cabrera.

Se juega la fecha 11 en el ascenso liguista

Este sábado será momento para una nueva jornada del Apertura de la Segunda División de la Liga Santafesina, esta decimoprimera fecha que tendrá al 1 de las posiciones, Santa Fe, recibiendo en el predio Nery Pumpido a la Vecinal. Los Canarios, en tanto, recibirá en Los Troncos a Agua para no perderle pisada al puntero.

En consecuencia, la programación prevé los siguientes cotejos desde las 15.30: Los Canarios con Deportivo Agua, Los Juveniles con Defensores de Peñaloza, Banco Provincial con Floresta, Arroyo Leyes con Loyola, Los Piratitas con Nuevo Horizonte, Defensores de Alto Verde con El Pozo, Belgrano de Coronda con Don Salvador, Pucará con Atenas, San Cristóbal con El Cadi de Rincón y Santa Fe FC con Vecinal Gálvez.

Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: Santa Fe FC 28; Los Canarios 25; Banco Provincial y Pucará 24; San Cristóbal 22, Belgrano 20, Nuevo Horizonte 18, Defensores de Alto Verde 17, El Cadi 16, Vecinal Gálvez 14, Los Piratitas 13, Atenas y Los Juveniles 11, El Pozo 7; Don Salvador, Loyola y Deportivo Agua 6; Floresta 5, Arroyo Leyes 3 y Defensores de Peñaloza 1.