Desde el primer minuto las diferencias entre ambos equipos fueron muy notorias. Así las cosas, Sanjustino terminó barriendo a Unión y le ganó por 101-60.
Sanjustino eliminó a Unión y ahora se medirá en semifinales con Gimnasia
Sanjustino no tuvo ningún problema para superar a Unión por 101 a 60 y de esta manera, el actual campeón jugará las semifinales ante Gimnasia
Incluso el equipo local se dio el lujo de ir dosificando los minutos de sus jugadores, dado que este viernes inicia la fase ante Alma Junior por la Liga Federal.
Así las cosas, el vigente campeón se metió en semifinales del Torneo Apertura A1 y ahora espera por Gimnasia quien viene de eliminar a Almagro.
Síntesis
Sanjustino 101: Matías Fleury 18, Tomás Pereyra 3, Leonardo Strack 22, Matías Galligani 11, Felipe Peirone 0 (FI) Benjamín Armendia 11, Esteban Espinoza 2, Jordi Godoy 8, Gonzalo Lozicki 11, Emanuel Bender 9, Lucas Musante 6, Facundo Salomón 0. DT: Renzo Giunta.
Unión 60: José Bione 18, Pablo Spies 2, Pedro Spajic 6, Juan Perezlindo 12, Bautista Bianchi 0 (FI) Francisco Alonso 8, Benjamín Jacquier 8, Fabricio Gómez 2, Agustín Ferrari 4, Duvan Torres 0, Santino Castrodeza 0. DT: Marcos Chechele.
Parciales: 26-13, 55-22 y 82-35.
Árbitros: Ezequiel Angelini y Jorge Meza.
Cancha: Cuna de Matadores.