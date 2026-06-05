El Quillá superó a Kimberley y quedó muy cerca de jugar la final por el ascenso En condición de visitante, El Quillá venció con comodidad a Kimberley por 85 a 65 y quedó a un paso de jugar la final para ascender Por Ovación 5 de junio 2026 · 09:00hs

El Quillá venció a Kimerley y quedó muy cerca de jugar la final.

En la primera semifinal de la Zona A2 del Torneo Apertura, El Quillá obtuvo un resonante triunfo, al superar como visitante a Kimberley por 85-65.

La clave del partido, estuvo en el arranque del cuarto cuarto, cuando en apenas 3', el Tiburón metió un parcial de 14-0, que le permitió administrar con mucha tranquilidad la etapa final del encuentro.

De esta manera, la próxima semana, El Quillá recibirá a Kimberley, en caso de volver a ganar, alcanzará la final por el ascenso en donde enfrentará al ganador del choque entre Alumni y Macabi. Síntesis Kimberley 65: Mario Lauría 7, Santino Chantiri 12, Nahuel Medici 8, Luca Ceñal 5, Lisandro Ríos 10 (FI) Francisco Navarrete 5, Matías Aguilar 2, Alejo Piedrabuena 8, Andrés Díaz 6, Juan Borello 0, Ramiro Coronel 0, Fausto Rodríguez 2. DT: Mauricio Aguirrez. El Quillá 85: Agustín Alvarez 3, Victorio Lione 13, Ignacio Locher 21, Jeremías Quirelli 10, Matías Cepeda 9 (FI) Esteban Izaguirre 5, Gerónimo Rocha 0, Pedro Yost 6, Joaquín Milese 6, Gerónimo Pérez 12, Lautaro Alvarez 0, Nicolás Faccioli 0. DT: Víctor Cepeda. Parciales: 12-26, 29-44 y 47-67. Árbitros: Sergio Quinteros, José Rodríguez y Luciano Menéndez. Cancha: Cándido Arrúa.