Uno Santa Fe | Ovación | El Quillá

El Quillá superó a Kimberley y quedó muy cerca de jugar la final por el ascenso

En condición de visitante, El Quillá venció con comodidad a Kimberley por 85 a 65 y quedó a un paso de jugar la final para ascender

Ovación

Por Ovación

5 de junio 2026 · 09:00hs
El Quillá venció a Kimerley y quedó muy cerca de jugar la final.

El Quillá venció a Kimerley y quedó muy cerca de jugar la final.

En la primera semifinal de la Zona A2 del Torneo Apertura, El Quillá obtuvo un resonante triunfo, al superar como visitante a Kimberley por 85-65.

La clave del partido, estuvo en el arranque del cuarto cuarto, cuando en apenas 3', el Tiburón metió un parcial de 14-0, que le permitió administrar con mucha tranquilidad la etapa final del encuentro.

De esta manera, la próxima semana, El Quillá recibirá a Kimberley, en caso de volver a ganar, alcanzará la final por el ascenso en donde enfrentará al ganador del choque entre Alumni y Macabi.

Síntesis

Kimberley 65: Mario Lauría 7, Santino Chantiri 12, Nahuel Medici 8, Luca Ceñal 5, Lisandro Ríos 10 (FI) Francisco Navarrete 5, Matías Aguilar 2, Alejo Piedrabuena 8, Andrés Díaz 6, Juan Borello 0, Ramiro Coronel 0, Fausto Rodríguez 2. DT: Mauricio Aguirrez.

El Quillá 85: Agustín Alvarez 3, Victorio Lione 13, Ignacio Locher 21, Jeremías Quirelli 10, Matías Cepeda 9 (FI) Esteban Izaguirre 5, Gerónimo Rocha 0, Pedro Yost 6, Joaquín Milese 6, Gerónimo Pérez 12, Lautaro Alvarez 0, Nicolás Faccioli 0. DT: Víctor Cepeda.

Parciales: 12-26, 29-44 y 47-67.

Árbitros: Sergio Quinteros, José Rodríguez y Luciano Menéndez.

Cancha: Cándido Arrúa.

El Quillá Kimberley ascenso
Noticias relacionadas
Franco Colapinto finalizó 15º en la primera práctica libre del Gran Premio de Mónaco.

Colapinto terminó 15° en la primera práctica del GP de Mónaco, que lideró Leclerc

El torneo Dos Orillas entra en su etapa más caliente y este sábado se disputa la penúltima fecha.

Con atractivos cruces se juega la penúltima fecha del Torneo Dos Orillas

Santa Fe Rugby y CRAI jugarán este sábado a las 15 en Sauce Viejo

Santa Fe Rugby y CRAI animarán el clásico de la amistad en Sauce Viejo

Capibaras cerrará la primera fase del Súper Rugby Américas visitando a Tarucas.

Capibaras visita a Tarucas en el Parque 9 de Julio de Tucumán

Lo último

Lionel Scaloni rompe el silencio antes del Mundial

Lionel Scaloni rompe el silencio antes del Mundial

Docentes universitarios anuncian un paro nacional de una semana y crece la preocupación por el segundo cuatrimestre

Docentes universitarios anuncian un paro nacional de una semana y crece la preocupación por el segundo cuatrimestre

Atento Unión: Nacional de Uruguay tiene en la mira a Matías Mansilla

Atento Unión: Nacional de Uruguay tiene en la mira a Matías Mansilla

Último Momento
Lionel Scaloni rompe el silencio antes del Mundial

Lionel Scaloni rompe el silencio antes del Mundial

Docentes universitarios anuncian un paro nacional de una semana y crece la preocupación por el segundo cuatrimestre

Docentes universitarios anuncian un paro nacional de una semana y crece la preocupación por el segundo cuatrimestre

Atento Unión: Nacional de Uruguay tiene en la mira a Matías Mansilla

Atento Unión: Nacional de Uruguay tiene en la mira a Matías Mansilla

Ezequiel Medrán espera por Julián Marcioni para confirmar el equipo

Ezequiel Medrán espera por Julián Marcioni para confirmar el equipo

Colapinto terminó 15° en la primera práctica del GP de Mónaco, que lideró Leclerc

Colapinto terminó 15° en la primera práctica del GP de Mónaco, que lideró Leclerc

Ovación
Santa Fe Rugby y CRAI animarán el clásico de la amistad en Sauce Viejo

Santa Fe Rugby y CRAI animarán el clásico de la amistad en Sauce Viejo

Capibaras visita a Tarucas en el Parque 9 de Julio de Tucumán

Capibaras visita a Tarucas en el Parque 9 de Julio de Tucumán

Se levanta el telón de la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Se levanta el telón de la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Con atractivos cruces se juega la penúltima fecha del Torneo Dos Orillas

Con atractivos cruces se juega la penúltima fecha del Torneo Dos Orillas

Lionel Scaloni rompe el silencio antes del Mundial

Lionel Scaloni rompe el silencio antes del Mundial

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco