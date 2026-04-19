Coudet: "Si cobra la de Salas, la otra también era penal"

Eduardo Coudet, DT de River, analizó la caída ante Boca y dejó una frase fuerte sobre la polémica del cierre

En una noche caliente en el Monumental, el estreno de Eduardo Coudet en el banco de River dejó sensaciones encontradas. La derrota por 1-0 en el Superclásico no solo golpeó desde el resultado, sino también desde el funcionamiento, algo que el propio entrenador no dudó en reconocer con crudeza.

“Fue un partido bastante chato, típico de un clásico muy disputado”, sintetizó el “Chacho”, marcando el tono de un encuentro donde el juego escaseó y las tensiones dominaron la escena.

Un plan que se alteró demasiado rápido

Desde el análisis táctico, Coudet explicó cuál era la idea inicial: un equipo compacto, corto en líneas, que buscara lastimar a un rival que —según preveían— iba a esperar. Sin embargo, el desarrollo no acompañó.

“Se nos complicó con la salida de Sebastián Driussi al inicio”, reconoció, en referencia a una baja que modificó el plan original antes de que pudiera consolidarse.

El DT también hizo foco en errores puntuales y en la falta de claridad ofensiva, aunque remarcó que River generó situaciones como para al menos rescatar un empate.

Paredes, el gol y los desajustes

Consultado por la incidencia de Leandro Paredes en el desarrollo, el entrenador evitó cargar las tintas sobre el mediocampista rival:

“No lo vi tan libre”, aclaró, aunque admitió desajustes en un par de acciones del primer tiempo donde el equipo quedó mal parado.

Más allá de eso, insistió en que el partido fue parejo y con escaso vuelo futbolístico de ambos lados.

La polémica del final y una frase que hizo ruido

El momento más picante de la conferencia llegó cuando fue consultado por la jugada final en el área de Boca, donde River reclamó un penal sobre Lucas Martínez Quarta que no fue revisado por el VAR.

Sin entrar de lleno en la crítica arbitral, Coudet dejó una frase que encendió el debate:

“Si cobra la de Maxi Salas, esa era penal. Son finas las dos jugadas”.

Igualmente, buscó bajar el tono de la polémica:

“No quiero hablar de los arbitrajes. Se habló demasiado en la previa”.

Mensaje hacia adentro: trabajo y reacción

Más allá del fastidio lógico por la derrota, el técnico dejó en claro cuál es el camino que pretende recorrer en este inicio de ciclo.

“Perdimos el partido que no queríamos perder, pero tenemos que trabajar para vernos cada vez mejor”, concluyó.

Un mensaje que apunta a reconstruir desde la autocrítica en un contexto exigente, donde el margen de error siempre es mínimo y más aún cuando se trata del partido más importante del fútbol argentino.