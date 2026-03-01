Uno Santa Fe | Ovación | CRAI

CRAI emprenderá una enriquecedora gira por Sudáfrica

Un plantel conformado por 113 rugbiers viajará a Sudáfrica para disputar dos partidos. Será un nuevo tour en el rico historial de CRAI

Ovación

Por Ovación

1 de marzo 2026 · 18:49hs
CRAI realizará una nueva gira por Sudáfrica que se extenderá hasta el 17 de marzo.

CRAI realizará una nueva gira por Sudáfrica que se extenderá hasta el 17 de marzo.

En lo que sin dudas constituye un nuevo hecho de trascendente importancia en la prestigiosa entidad, el plantel superior de CRAI emprenderá este lunes 2 de marzo una gira por Sudáfrica que se extenderá hasta el lunes 16 de marzo. Es una nueva oportunidad de visitar la tierras de los Springboks, en el cual jugarán dos partidos. La delegación santafesina estará conformada por más de 110 viajeros que esperan la hora de partida con mucho entusiasmo.

CRAI arranca la gira por Sudáfrica 2026

El plantel superior de CRAI emprenderá este lunes 2 de marzo una gira por Sudáfrica, involucrando varias ciudades y una serie de actividades más que interesantes. Como parte de los 50 años que ha cumplido la entidad ubicada en la autopista, y rememorando lo que fue el primer tour en 1974, el entusiasmo que genera este tipo iniciativas ha movilizado a toda la familia Gitana. El tour incluye la visita a varias ciudades y la disputa de dos partidos.

La delegación santafesina, conformada por 128 personas, partirá este por vía terrestre hacia Capital Federal, para embarcarse en el vuelo ET 507 de Ethiopian Airlines con destino final Johannesburgo; para luego abordar realizar un viaje interno hacia la localidad de George, primera escala en la tierra de los actuales campeones del mundo.

rugby crai gira sudafrica plantel superior 2
Los Gitanos jugar&aacute;n partidos con George Rugby Club y Durbell en Somerest West.

Los Gitanos jugarán partidos con George Rugby Club y Durbell en Somerest West.

Los cuatro días de alojamiento en esa ciudad contempla no sólo jornadas de entrenamiento, sino también un Safari en Botlierskop Game Reserve. Allí se disputará el primer partido de los 4 equipos que conforman el plantel frente al equipo del George Rugby Club.

La siguiente parada es Cape Town, donde están previstos realizar los entrenamientos en el Gardens Rugby Club, amén de las numerosas visitas turísticas que la ciudad ofrece. Finalmente los últimos cuatro días serán en Somerset West, donde los cuatro equipos disputarán su segundo y último partido frente a Durbell Rugby Club.

El viaje de regreso parte a las 16 del lunes 16 de marzo, desde Cape Town hacia Johannesburgo, para arribar al aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, el martes 17 a las 19.55. El objetivo de la gira en esta época del año, es disfrutar de la posibilidad de concretar una iniciación de temporada para afrontar el Torneo Regional del Litoral.

rugby crai gira sudafrica plantel superior 3
La delegaci&oacute;n est&aacute; conformada por 113 jugadores y 16 acompa&ntilde;antes.

La delegación está conformada por 113 jugadores y 16 acompañantes.

La delegación santafesina será presidida por el presidente de la institución, Julio Tejerina (h); acompañado por Mateo Busaniche y Salvador Damiani. Los médicos son Emilio Moreno (h) y Sebastián Funes; los kinesiólogos Hernán Olivera, Lucas Ordano e Ignacio Guastavino. Los entrenadores que realizarán el tour son Carlos Martín Mattozzo, Guillermo Aguilera, Pablo Martegani y Agustín Dalla Fontana. Los preparadores físicos son Marcelo Visuara y José Gelfuso, mientras que Pablo Maciel será el mánager.

La delegación de CRAI que viaja Sudáfrica

El plantel de CRAI es el que se detalla a continuación: Abraham, Francisco Alberto, Arenales, Galo Ayala, Fermín Badaraco, Juan Baialardo, Genaro Balestieri, Balma, Barcojo, Barrera, Facundo Beltramino, Bernal, Joaquín Beron, Briani, Bruschini, Bugnon, Búsico, Cáceres, Capisano, Anton Carlen, Carletti, Iñaki Carreras, Santiago Carreras, Castro, Cejas, Chaminaud, Chavez, Chemes, Colussi, Corti, De Boeck, Ramiro Del Sastre, Espenan, Estrada, Mateo Fauda, Fendrich, Fernández, Pablo Ferreyra, y Juan Cruz Fleitas.

También serán para de la delegación: Francisco Forgioni, Tadeo Franco, Fresco, Funes, José Gálvez, Elio Gariboldi, Germano, Giglioti, Agustín Giménez, Genaro Giombi, Benjamín Gómez Monzón, Justo González Viescas, Juan Cruz González Viescas, Santiago Grigolato, Ramiro Ibáñez, Ignacio Irastorza, Irigoyen, Iturraspe, Labath, Laco, Lattanzi, Joaquín Lerche, Gonzalo Liendo, Maciel, Maneiro, Melano, Melo, Michelini, Fernando Miguel, Nicasio Miguel, Lautaro Montini, Juan Moretti, Juan Martín Mufarrege, Tomás Mufarrege, Nieto, Olivera, Panza, Ignacio Parodi, Luca Pecce, Pelletán, Perego, Pérez, Ignacio Perona, Pierangeli, y Ponce.

Además serán parte: Prazenica, Juan Cruz Pujato, Quinodoz, Raffa, Rego, Russi, Salazar, Salva, Sánchez, Ezequiel Scheiner, Luciano Simino, Tejerina, Tinembart, Máximo Torres, Traba, Santiago Ureta Cortez, Vidal, Nicolás Voigt, Wainer, Estanislao Walker y Santino Zampedri.

El grupo que acompaña al plantel lo integran: Julio Tejerina (h), Ordano, Guastavino, Emilio Moreno, Hernán Olivera, Sebastián Funes, Salvador Damiani, Maciel, Mateo Busaniche, Carlos Martín Mattozzo, Guillermo Aguilera, Pablo Martegani, Agustín Dalla Fontana, Marcelo Visuara y José Gelfuso.

CRAI Sudáfrica Springboks
Noticias relacionadas
tres anos sin titulos: la racha que golpea a boca y profundiza la crisis deportiva

Tres años sin títulos: la racha que golpea a Boca y profundiza la crisis deportiva

milan vencio a cremonese en el final y llega con vida al clasico ante inter

Milan venció a Cremonese en el final y llega con vida al clásico ante Inter

manchester united se lo dio vuelta a crystal palace y ya es tercero en la premier league

Manchester United se lo dio vuelta a Crystal Palace y ya es tercero en la Premier League

¿se corre el gp de bahrein? la tension en medio oriente pone en duda la fecha de la f1

¿Se corre el GP de Bahréin? La tensión en Medio Oriente pone en duda la fecha de la F1

Lo último

Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo que estaba detenido en Venezuela y viaja de regreso al país

Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo que estaba detenido en Venezuela y viaja de regreso al país

Rosario Central le ganó otra vez a Newells por 2-0 y se acerca a la punta de la zona B

Rosario Central le ganó otra vez a Newell's por 2-0 y se acerca a la punta de la zona B

CRAI emprenderá una enriquecedora gira por Sudáfrica

CRAI emprenderá una enriquecedora gira por Sudáfrica

Último Momento
Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo que estaba detenido en Venezuela y viaja de regreso al país

Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo que estaba detenido en Venezuela y viaja de regreso al país

Rosario Central le ganó otra vez a Newells por 2-0 y se acerca a la punta de la zona B

Rosario Central le ganó otra vez a Newell's por 2-0 y se acerca a la punta de la zona B

CRAI emprenderá una enriquecedora gira por Sudáfrica

CRAI emprenderá una enriquecedora gira por Sudáfrica

Unión salió al segundo tiempo en busca de liquidar la historia ante Instituto en Córdoba

Unión salió al segundo tiempo en busca de liquidar la historia ante Instituto en Córdoba

Se armó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la ASB

Se armó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la ASB

Ovación
Muñoz: Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas

Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"

Rosario Central le ganó otra vez a Newells por 2-0 y se acerca a la punta de la zona B

Rosario Central le ganó otra vez a Newell's por 2-0 y se acerca a la punta de la zona B

Se armó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la ASB

Se armó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la ASB

CRAI emprenderá una enriquecedora gira por Sudáfrica

CRAI emprenderá una enriquecedora gira por Sudáfrica

Villa Dora va en busca de la recuperación en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora va en busca de la recuperación en la Liga Argentina Femenina

Policiales
Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos