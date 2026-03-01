CRAI emprenderá una enriquecedora gira por Sudáfrica

Un plantel conformado por 113 rugbiers viajará a Sudáfrica para disputar dos partidos. Será un nuevo tour en el rico historial de CRAI

CRAI realizará una nueva gira por Sudáfrica que se extenderá hasta el 17 de marzo.

En lo que sin dudas constituye un nuevo hecho de trascendente importancia en la prestigiosa entidad, el plantel superior de CRAI emprenderá este lunes 2 de marzo una gira por Sudáfrica que se extenderá hasta el lunes 16 de marzo. Es una nueva oportunidad de visitar la tierras de los Springboks , en el cual jugarán dos partidos. La delegación santafesina estará conformada por más de 110 viajeros que esperan la hora de partida con mucho entusiasmo.

El plantel superior de CRAI emprenderá este lunes 2 de marzo una gira por Sudáfrica, involucrando varias ciudades y una serie de actividades más que interesantes. Como parte de los 50 años que ha cumplido la entidad ubicada en la autopista, y rememorando lo que fue el primer tour en 1974, el entusiasmo que genera este tipo iniciativas ha movilizado a toda la familia Gitana. El tour incluye la visita a varias ciudades y la disputa de dos partidos.

La delegación santafesina, conformada por 128 personas, partirá este por vía terrestre hacia Capital Federal, para embarcarse en el vuelo ET 507 de Ethiopian Airlines con destino final Johannesburgo; para luego abordar realizar un viaje interno hacia la localidad de George, primera escala en la tierra de los actuales campeones del mundo.

rugby crai gira sudafrica plantel superior 2 Los Gitanos jugarán partidos con George Rugby Club y Durbell en Somerest West.

Los cuatro días de alojamiento en esa ciudad contempla no sólo jornadas de entrenamiento, sino también un Safari en Botlierskop Game Reserve. Allí se disputará el primer partido de los 4 equipos que conforman el plantel frente al equipo del George Rugby Club.

La siguiente parada es Cape Town, donde están previstos realizar los entrenamientos en el Gardens Rugby Club, amén de las numerosas visitas turísticas que la ciudad ofrece. Finalmente los últimos cuatro días serán en Somerset West, donde los cuatro equipos disputarán su segundo y último partido frente a Durbell Rugby Club.

El viaje de regreso parte a las 16 del lunes 16 de marzo, desde Cape Town hacia Johannesburgo, para arribar al aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, el martes 17 a las 19.55. El objetivo de la gira en esta época del año, es disfrutar de la posibilidad de concretar una iniciación de temporada para afrontar el Torneo Regional del Litoral.

rugby crai gira sudafrica plantel superior 3 La delegación está conformada por 113 jugadores y 16 acompañantes.

La delegación santafesina será presidida por el presidente de la institución, Julio Tejerina (h); acompañado por Mateo Busaniche y Salvador Damiani. Los médicos son Emilio Moreno (h) y Sebastián Funes; los kinesiólogos Hernán Olivera, Lucas Ordano e Ignacio Guastavino. Los entrenadores que realizarán el tour son Carlos Martín Mattozzo, Guillermo Aguilera, Pablo Martegani y Agustín Dalla Fontana. Los preparadores físicos son Marcelo Visuara y José Gelfuso, mientras que Pablo Maciel será el mánager.

La delegación de CRAI que viaja Sudáfrica

El plantel de CRAI es el que se detalla a continuación: Abraham, Francisco Alberto, Arenales, Galo Ayala, Fermín Badaraco, Juan Baialardo, Genaro Balestieri, Balma, Barcojo, Barrera, Facundo Beltramino, Bernal, Joaquín Beron, Briani, Bruschini, Bugnon, Búsico, Cáceres, Capisano, Anton Carlen, Carletti, Iñaki Carreras, Santiago Carreras, Castro, Cejas, Chaminaud, Chavez, Chemes, Colussi, Corti, De Boeck, Ramiro Del Sastre, Espenan, Estrada, Mateo Fauda, Fendrich, Fernández, Pablo Ferreyra, y Juan Cruz Fleitas.

También serán para de la delegación: Francisco Forgioni, Tadeo Franco, Fresco, Funes, José Gálvez, Elio Gariboldi, Germano, Giglioti, Agustín Giménez, Genaro Giombi, Benjamín Gómez Monzón, Justo González Viescas, Juan Cruz González Viescas, Santiago Grigolato, Ramiro Ibáñez, Ignacio Irastorza, Irigoyen, Iturraspe, Labath, Laco, Lattanzi, Joaquín Lerche, Gonzalo Liendo, Maciel, Maneiro, Melano, Melo, Michelini, Fernando Miguel, Nicasio Miguel, Lautaro Montini, Juan Moretti, Juan Martín Mufarrege, Tomás Mufarrege, Nieto, Olivera, Panza, Ignacio Parodi, Luca Pecce, Pelletán, Perego, Pérez, Ignacio Perona, Pierangeli, y Ponce.

Además serán parte: Prazenica, Juan Cruz Pujato, Quinodoz, Raffa, Rego, Russi, Salazar, Salva, Sánchez, Ezequiel Scheiner, Luciano Simino, Tejerina, Tinembart, Máximo Torres, Traba, Santiago Ureta Cortez, Vidal, Nicolás Voigt, Wainer, Estanislao Walker y Santino Zampedri.

El grupo que acompaña al plantel lo integran: Julio Tejerina (h), Ordano, Guastavino, Emilio Moreno, Hernán Olivera, Sebastián Funes, Salvador Damiani, Maciel, Mateo Busaniche, Carlos Martín Mattozzo, Guillermo Aguilera, Pablo Martegani, Agustín Dalla Fontana, Marcelo Visuara y José Gelfuso.