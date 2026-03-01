Manchester United se lo dio vuelta a Crystal Palace y ya es tercero en la Premier League

Manchester United remontó a pura personalidad un partido ante Crystal Palace por 2 a 1 y alcanzó el tercer puesto de la Premier League

Manchester United remontó ante Crystal Palace por 2 a 1 y alcanzó el tercer puesto de la Premier League gracias a una actuación decisiva de Bruno Fernandes, autor del empate y asistente en el gol del triunfo. El equipo de Old Trafford sumó su sexta victoria en las últimas siete fechas y confirmó su crecimiento en la recta clave del campeonato.

Manchester United reaccionó después de un inicio adverso en casa cuando Crystal Palace sorprendió rápido con el gol de Maxence Lacroix, resultado que alteró el desarrollo inicial y obligó al local a asumir el protagonismo.

Con el paso de los minutos el United ganó control territorial, elevó la intensidad y encontró respuestas en su capitán para igualar y después ponerse en ventaja en el partido.

El portugués Fernandes igualó desde el punto penal y, pocos instantes después, asistió al esloveno Benjamin Sesko para concretar la remontada. La expulsión sufrida por el visitante tras la infracción del penal profundizó el dominio del conjunto rojo, que sostuvo la ventaja hasta el cierre sin sobresaltos.

El portugués además alcanzó un registro histórico personal: suma 13 asistencias en la temporada, su mejor marca en el club. Solo dos jugadores lograron cifras superiores en una misma Premier League con el United, Nani con 14 y David Beckham, dueño del récord con 15 en la campaña 1999/00.

Otros resultados en la Premier League

En otros resultados de la misma jornada, Brighton le ganó por 2 a 1 al Nottingham Forest y lo complicó con el descenso en la zona baja de la tabla y Fulham profundizó la crisis del Tottenham al vencerlo también por 2 a 1.