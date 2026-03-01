Entonado por su triunfo en Junín ante Sarmiento, Unión asume otra complicada prueba este domingo visitando a Instituto por la fecha 8 del Apertura. El partido se disputar en el estadio Mario Alberto Kempes con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión de UNO 106.3.
El minuto a minuto del partido entre Instituto y Unión
Por Ovación
1 de marzo 2026 · 18:39hs
Formaciones de Instituto y Unión
Instituto: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Agustín Bravo; Giuliano Cerato, Juan Ignacio Méndez, Gastón Lodico y Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matías Fonseca y Alex Luna. DT: Diego Flores.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pitton, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Carol Madelón.
Gol: PT 42' Cristian Tarragona (U).
Árbitro: Sebastián Zunino.
VAR: Silvio Trucco.
Estadio: Mario Alberto Kempes.