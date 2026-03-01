El minuto a minuto del partido entre Instituto y Unión

Entonado por su triunfo en Junín, Unión asume otra complicada prueba visitando a Instituto por la fecha 8 del Apertura

Entonado por su triunfo en Junín ante Sarmiento, Unión asume otra complicada prueba este domingo visitando a Instituto por la fecha 8 del Apertura. El partido se disputar en el estadio Mario Alberto Kempes con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión de UNO 106.3.