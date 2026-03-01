Uno Santa Fe | Unión | Unión

El minuto a minuto del partido entre Instituto y Unión

Entonado por su triunfo en Junín, Unión asume otra complicada prueba visitando a Instituto por la fecha 8 del Apertura

Ovación

Por Ovación

1 de marzo 2026 · 18:39hs
El minuto a minuto del partido entre Instituto y Unión

Prensa Unión
El minuto a minuto del partido entre Instituto y Unión

Prensa Unión

Entonado por su triunfo en Junín ante Sarmiento, Unión asume otra complicada prueba este domingo visitando a Instituto por la fecha 8 del Apertura. El partido se disputar en el estadio Mario Alberto Kempes con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión de UNO 106.3.

Live Blog Post

Comenzó el partido: Unión ya visita a Instituto

Se puso en marcha el partido en Córdoba entre Instituto y Unión por la fecha 7 del Apertura.

Unión festejo 1
Live Blog Post

10 minutos: Unión, cauto en el inicio

Unión no salió a presionar alto como siempre atendiendo al esquema que plantó Instituto. Muy friccionado en el inicio.

Mauro Pittón
Live Blog Post

17 minutos: Maizon Rodríguez acusó una molestia en Unión

El central se sentó para que lo asistan los médicos de Unión por un dolor en el tobillo, por lo que Madelón mandó a calentar a Paz y Fascendini.

Maizon Rodríguez.jpg
Live Blog Post

20 minutos: Unión mueve el banco

A la cancha Fascendini por Rodríguez, que no pudo continuar. Unión empata con Instituto 0-0.

Fascendini.jpg
Live Blog Post

27 minutos: Unión ya no especula y comienza a arriesgar

Unión encontra espacios a la espaldas de los carrileros y pone más gente en ataque.

Marcelo Estigarribia
Live Blog Post

36 minutos: Unión no está cómodo y le cuesta crear

Un partido chivo para Unión, pese a no haber situaciones, porque le cuesta encontrar opciones de gol.

Del Blanco Unión-Instituto
Live Blog Post

42 minutos: Unión se pone arriba ante Instituto

Gran centro de Palacios para que Tarragona, de cabeza, ponga el 1-0 de Unión ante Instituto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028243852767674523&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Final del primer tiempo: Unión gana en Córdoba

Concluyó el acto inicial en el Mario Alberto Kempes, donde Unión sorprende 1-0 a Instituto.

Cristian Tarragona
Live Blog Post

Inició el complemento: Unión busca quebrar a Instituto

Se puso en marcha el segundo tiempo en Córdoba, con el triunfo de Unión 1-0 ante Instituto por la fecha 7.

Instituto Unión Rafael Profini

Formaciones de Instituto y Unión

Instituto: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Agustín Bravo; Giuliano Cerato, Juan Ignacio Méndez, Gastón Lodico y Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matías Fonseca y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pitton, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Carol Madelón.

Gol: PT 42' Cristian Tarragona (U).

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Silvio Trucco.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Unión instituto Apertura
Noticias relacionadas
Banco Provincial consiguió el tercer puesto en la Liga Nacional Femenina.

En Mendoza, Banco Provincial logró subirse al podio en la Liga Nacional

union pisara el mario alberto kempes en busca de extender su racha positiva ante instituto

Unión pisará el Mario Alberto Kempes en busca de extender su racha positiva ante Instituto

Rafael Profini sufrió una contractura en el aductor y se perdería el partido que Unión jugará ante Instituto.

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

instituto ? union: el 4-0 que todavia pesa en el historial reciente

Instituto – Unión: el 4-0 que todavía pesa en el historial reciente

Lo último

Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo que estaba detenido en Venezuela y viaja de regreso al país

Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo que estaba detenido en Venezuela y viaja de regreso al país

Rosario Central le ganó otra vez a Newells por 2-0 y se acerca a la punta de la zona B

Rosario Central le ganó otra vez a Newell's por 2-0 y se acerca a la punta de la zona B

CRAI emprenderá una enriquecedora gira por Sudáfrica

CRAI emprenderá una enriquecedora gira por Sudáfrica

Último Momento
Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo que estaba detenido en Venezuela y viaja de regreso al país

Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo que estaba detenido en Venezuela y viaja de regreso al país

Rosario Central le ganó otra vez a Newells por 2-0 y se acerca a la punta de la zona B

Rosario Central le ganó otra vez a Newell's por 2-0 y se acerca a la punta de la zona B

CRAI emprenderá una enriquecedora gira por Sudáfrica

CRAI emprenderá una enriquecedora gira por Sudáfrica

Unión salió con dudas al complemento e Instituto se lo empató rápidamente 1-1

Unión salió con dudas al complemento e Instituto se lo empató rápidamente 1-1

Se armó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la ASB

Se armó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la ASB

Ovación
Muñoz: Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas

Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"

Rosario Central le ganó otra vez a Newells por 2-0 y se acerca a la punta de la zona B

Rosario Central le ganó otra vez a Newell's por 2-0 y se acerca a la punta de la zona B

Se armó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la ASB

Se armó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la ASB

CRAI emprenderá una enriquecedora gira por Sudáfrica

CRAI emprenderá una enriquecedora gira por Sudáfrica

Villa Dora va en busca de la recuperación en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora va en busca de la recuperación en la Liga Argentina Femenina

Policiales
Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos