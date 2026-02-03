Uno Santa Fe | Escenario | Tribus Club de Arte

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera se presentarán en Tribus Club de Arte el domingo 1 de marzo a las 21 hs. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

3 de febrero 2026 · 00:40hs
En el marco del cierre del mes aniversario de Tribus Club de Arte, Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera se presentarán el domingo 1 de marzo a las 21 hs.

Emma Horvilleur llega con “Mi Año Gótico”, su nuevo álbum: elegante, audaz y personal, con el sello artístico que lo convierte en una figura clave de la música argentina.Emmanuel Horvilleur - Mi Año Gótico (Full Album) (Official Video) En tanto que Abril Olivera presenta “Río de la Plata”, un viaje íntimo y rioplatense donde el agua, la memoria y el deseo fluyen entre texturas orgánicas y pulsos eléctricos.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 (Miércoles a Domingos de 18 a 00 hs)

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | Av Almafuerte 774 / Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

Tribus Club de Arte / República de Siria 3572Santa Fe

Tribus Club de Arte
