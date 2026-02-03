En el marco del cierre del mes aniversario de Tribus Club de Arte, Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera se presentarán el domingo 1 de marzo a las 21 hs.
Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco
Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera se presentarán en Tribus Club de Arte el domingo 1 de marzo a las 21 hs. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
Emma Horvilleur llega con “Mi Año Gótico”, su nuevo álbum: elegante, audaz y personal, con el sello artístico que lo convierte en una figura clave de la música argentina.Emmanuel Horvilleur - Mi Año Gótico (Full Album) (Official Video) En tanto que Abril Olivera presenta “Río de la Plata”, un viaje íntimo y rioplatense donde el agua, la memoria y el deseo fluyen entre texturas orgánicas y pulsos eléctricos.
Puntos de venta:
Tribus | República de Siria 3572 (Miércoles a Domingos de 18 a 00 hs)
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | Av Almafuerte 774 / Paraná
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161
CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187
Tribus Club de Arte / República de Siria 3572Santa Fe