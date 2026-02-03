Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera se presentarán en Tribus Club de Arte el domingo 1 de marzo a las 21 hs. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

En el marco del cierre del mes aniversario de Tribus Club de Arte, Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera se presentarán el domingo 1 de marzo a las 21 hs.

Emma Horvilleur llega con “Mi Año Gótico”, su nuevo álbum: elegante, audaz y personal, con el sello artístico que lo convierte en una figura clave de la música argentina.Emmanuel Horvilleur - Mi Año Gótico (Full Album) (Official Video) En tanto que Abril Olivera presenta “Río de la Plata”, un viaje íntimo y rioplatense donde el agua, la memoria y el deseo fluyen entre texturas orgánicas y pulsos eléctricos.