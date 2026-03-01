Milan venció a Cremonese en el final y llega con vida al clásico ante Inter

Milan consiguió un triunfo agónico ante Cremonese por 2 a 0 y llega con vida al clásico frente a Inter, aunque continúa lejos del liderazgo en el Calcio

Milan consiguió un triunfo agónico ante Cremonese por 2 a 0 y llega con vida al clásico frente a Inter, aunque continúa lejos del liderazgo en el Calcio . El equipo rossonero resolvió el partido en el cierre y mantiene la ilusión antes del decisivo Derby della Madonnina.

Milan asumió la iniciativa desde el comienzo ante un rival comprometido con la permanencia y dominó la posesión y atacó de manera constante, pero chocó contra un bloque defensivo cerrado y mostró falta de claridad en los últimos metros.

La visita apeló a centros reiterados como principal recurso ofensivo hasta que encontró la diferencia en el instante límite. A segundos del final del tiempo reglamentario, un envío de Luka Modric encontró el cabezazo de Strahinja Pavlovic, que rompió el cero y cambió el desarrollo emocional del encuentro.

Luego, con el local adelantado, Rafael Leão aprovechó un contragolpe en tiempo adicionado y selló el 2 a 0 definitivo. El resultado corta una racha irregular y sostiene la expectativa del Milan antes del choque directo entre los dos primeros del campeonato.

Inter llegará como líder con una ventaja de 12 puntos, escenario que convierte al clásico de Milán en una prueba clave para las aspiraciones rossoneras.