Boom Boom Kid es cantante, compositor, escritor, dibujante y DJ. En su paso por los escenarios, tanto con Boom Boom Kid como con sus proyectos anteriores Anesthesia y Fun People, se constituyó como un referente de la música independiente alrededor del mundo. A lo largo de su trayectoria, fue artífice de más de 400 obras musicales mediante su sello "Ugly Records" con el cual tuvo la oportunidad de editar más de 60 discos. Su propuesta musical combina influencias del rockabilly, psychobilly, hardcore y punk psicodélico.
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus
Boom Boom Kid se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 28 de febrero. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
14 de enero 2026 · 11:47hs
Puntos de venta:
Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161
CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187