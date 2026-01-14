Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Boom Boom Kid se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 28 de febrero. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Boom Boom Kid es cantante, compositor, escritor, dibujante y DJ. En su paso por los escenarios, tanto con Boom Boom Kid como con sus proyectos anteriores Anesthesia y Fun People, se constituyó como un referente de la música independiente alrededor del mundo. A lo largo de su trayectoria, fue artífice de más de 400 obras musicales mediante su sello "Ugly Records" con el cual tuvo la oportunidad de editar más de 60 discos. Su propuesta musical combina influencias del rockabilly, psychobilly, hardcore y punk psicodélico.