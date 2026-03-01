Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"

El volante de Colón, Matías Muñoz, destacó el progreso del plantel, la fortaleza en casa y el carácter para reaccionar ante Ferro en un torneo “duro y parejo”

Tras el empate 1-1 ante Ferro en el Brigadier López por la fecha 3 de la Zona A de la Primera Nacional, el volante Matías Muñoz analizó el presente de Colón y dejó definiciones que reflejan el momento de construcción que atraviesa el equipo.

El mediocampista hizo foco en la importancia de consolidar sociedades dentro de un plantel renovado. “Lo dijo Pier (Barrios) el otro día. En mi caso con Nacho (Antonio) es clave lo de las duplas. Es importante porque hay un plantel nuevo, entonces necesitamos acoplarnos rápido. La identidad se va viendo partido a partido. Es lo que nos dice Ezequiel, que nos iremos conociendo más y jugando mejor”, explicó, en referencia al trabajo que impulsa el entrenador.

Muñoz también remarcó la diferencia de jugar en casa: “Uno de local se siente más cómodo, ni hablar por el piso. El otro día en Central Norte nos tocó una cancha no muy buena, pero dentro de todo jugamos bien. En casa hay que hacerse fuerte, más allá del sabor amargo de no poder ganar. Hay que asumir el punto y seguir trabajando”.

gol Conrado Ibarra festejo colon ferro.jpg Colón rescató un punto ante Ferro.

El análisis de Muñoz en Colón

En ese sentido, destacó el peso que tiene el entorno sabalero: “Es un privilegio compartir plantel con jugadores enormes como (Federico) Lértora. Uno siente lo que es el mundo Colón desde el primero al último. Todos te lo hacen saber, esa linda presión que existe. El grupo está bien ensamblado y eso es un factor principal”.

Con respecto a la categoría, el volante no esquivó la realidad. “Colón es muy respetado, porque no es de esta categoría y todos nos van a esperar. No creo que nos falten el respeto. Hay varios equipos que se armaron para pelear. Es una divisional dura y todos los partidos serán así. Por ser Colón no vamos a tener nada regalado, lo tenemos claro y por eso debemos actuar siempre como protagonistas”.

En lo personal, dejó en claro cuál es su función dentro del esquema: “Cada uno tiene su rol. Sabemos que el mío es más defensivo, cubriendo espacios y tratando de mantener el cero. Pero está bueno contar con tantos jugadores de calidad en ofensiva”.

Por último, valoró la reacción del equipo ante un rival exigente: “Nos tocó un rival duro. Ferro se armó para pelear el torneo. Se encontraron con ese gol, pero el equipo mostró carácter, siempre lo quiso ir a buscar y me voy tranquilo por lo que dimos. Es lo que demanda el torneo y ya tenemos que preparar lo que viene”.