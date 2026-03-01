Uno Santa Fe | Ovación | Rosario Central

Rosario Central le ganó otra vez a Newell's por 2-0 y se acerca a la punta de la zona B

Rosario Central extendió su supremacía al derrota a Newell’s por 2-0 en el estadio Marcelo Bielsa por la octava fecha del Torneo Apertura 2026

1 de marzo 2026 · 19:16hs
Rosario Central le ganó otra vez a Newells por 2-0 y se acerca a la punta de la zona B

Rosario Central derrotó a Newell’s por 2-0 en un partido en el que hizo marcar la gran diferencia de jerarquía y que se disputó en el estadio Marcelo Bielsa, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. Los goles de la visita fueron convertidos por el astro argentino Ángel Di María y el delantero Enzo Copetti.

Con el triunfo en una nueva edición del Clásico de Rosario, el Canalla alcanzó la cuarta posición de la zona B del Torneo Apertura con 14 puntos, mientras que el equipo cuya dirección técnica volvió a agarrar el entrenador Frank Darío Kudelka es último en el grupo A y en la tabla anual, con dos unidades y en zona de descenso.

En la fecha 10, el equipo que dirige Jorge Almirón visitará a Argentinos Juniors, el próximo miércoles 11 de marzo a las 17:30, mientras que la Lepra”será local de Platense, el martes 10 a partir de las 17:30.

La primera llegada fue de la visita, a los siete minutos, con un centro al segundo palo desde la izquierda del delantero Julián Fernández, que se cerró contra el ángulo del arquero Williams Barlasina, que pudo desviar al córner.

El local llegó por primera vez a los ocho minutos, con una recuperación alta por izquierda del extremo Walter Núñez, que encaró al arquero Jeremías Ledesma y puso el centro atrás para el delantero Juan Ramírez, aunque su disparo ante el arco libre fue bloqueado por un defensor.

Dos minutos después, Núñez recibió por izquierda en un contraataque, enganchó para adentro y sacó un derechazo que dio en el poste derecho de Ledesma, dejando un rebote que Ramírez no pudo empujar al gol desde el área chica.

Central abrió el marcador a los seis minutos del segundo tiempo, con un centro desde la izquierda al segundo palo, que el delantero Alejo Véliz bajó hacia atrás para la llegada de Di María, libre de marca, que remató de volea con un tiro bajo, que entró por el palo derecho de Barlasina.

No hubo llegadas hasta los 25 minutos, con un control de pecho y centro de media vuelta del carrilero Enzo Giménez, que habilitó un cabezazo al segundo palo de Véliz, el cual se fue ancho.

Tres minutos después, el volante Jaminton Campaz definió desde el borde izquierdo del área grande, se quedó con el rebote de su propio disparo y volvió a rematar, abriendo el pie derecho, con un disparo que se fue cerca del ángulo.

A los 29 minutos, el propio Campaz desbordó por izquierda y sorprendió con un remate potente al segundo palo, que Barlasina detuvo gracias a una buena reacción.

En 35 minutos, un tiro de esquina al primer palo fue prolongado al segundo para la llegada del delantero Enzo Copetti, que le ganó el duelo físico a su marcador y empujó la pelota al gol para marcar el 2-0.

Cinco minutos más tarde, el delantero Luciano Herrera recibió un pase largo que lo dejó mano a mano con el arquero Ledesma, aunque su disparo bajo y central fue contenido fácilmente por el guardameta.

Formaciones de Newell's y Rosario Central

Newell’s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera, Valentino Acuña; Luciano Herrera, Juan Ignacio Ramírez, Walter Núñez. DT: Frank Kudelka.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Goles en el segundo tiempo: 6m. Ángel Di María (RC), 35m. Enzo Copetti (RC).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Bruno Cabrera por Armando Méndez (N), 13m. Michael Hoyos por Valentino Acuña (N); 16m. Ángel Di María por Jaminton Campaz (RC); 21m. Franco Orozco por Walter Núñez (N) y Franco García por Juan Ramírez (N), 30m. Jerónimo Russo por Gabriel Risso Patrón (N); Federico Navarro por Vicente Pizarro (RC), Gaspar Duarte por Julián Fernández (RC) y Enzo Copetti por Alejo Véliz (RC), 39m, Guillermo Fernández por Franco Ibarra (RC).

Estadio: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Héctor Paletta.

Rosario Central Newell's Apertura
