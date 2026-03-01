Se armó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la ASB

El certamen Apertura 2026 comenzará el martes 10 de marzo con 22 equipos, divididos en dos niveles de 11 componentes. Los detalles

El certamen Apertura 2026 de la ASB comenzará el martes 10 de marzo con 22 equipos, divididos en dos niveles de 11 componentes. Año nuevo e ilusiones renovadas que se disputaron con la confirmación de la primera fecha.

A2: ALUMNI, REGATAS CORONDA, MACABI, SANTA ROSA, KIMBERLEY, CUST B, UNL, CENTENARIO, REGATAS (SF), EL QUILLÁ, ARGENTINO (SC)

El ganador del Torneo Apertura A2, además de ser Campeón, tendrá la oportunidad de ocupar la 12° plaza del Torneo Prefederal del segundo semestre.

Ambos torneos tendrán el mismo formato, en la Primera Fase será una zona única, todos contra todos a una sola rueda clasificando los ocho primeros a playoffs.

Los tres últimos equipos jugarán un triangular ida y vuelta a fin de decidir posiciones. Los cuartos de final serán a un solo juego, en tanto semifinales y final al mejor de tres cotejos.

PRIMERA FECHA – NIVEL A1 APERTURA

Sanjustino vs. Colón (SF)

Colón (SJ) vs. República del Oeste

Banco Provincial vs. Almagro

Alma Juniors vs. Unión (SF)

Rivadavia Juniors vs. CUST A

Libre: Gimnasia

PRIMERA FECHA – NIVEL A2 APERTURA

Regatas Coronda vs. El Quillá

Centenario vs. Macabi

Kimberley vs. Argentino (SC)

CUST B vs. Santa Rosa

Regatas (SF) vs. UNL

Libre: Alumni (LP)