Uno Santa Fe | Ovación | Apertura

Se armó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la ASB

El certamen Apertura 2026 comenzará el martes 10 de marzo con 22 equipos, divididos en dos niveles de 11 componentes. Los detalles

Ovación

Por Ovación

1 de marzo 2026 · 17:51hs
Se armó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la ASB

Archivo

El certamen Apertura 2026 de la ASB comenzará el martes 10 de marzo con 22 equipos, divididos en dos niveles de 11 componentes. Año nuevo e ilusiones renovadas que se disputaron con la confirmación de la primera fecha.

A1: ALMAGRO, SANJUSTINO, GIMNASIA, ALMA JUNIORS, RIVADAVIA, BANCO PROVINCIAL, UNIÓN (SF), COLÓN (SJ), CUST A, REPÚBLICA DEL OESTE y COLÓN (SF).

A2: ALUMNI, REGATAS CORONDA, MACABI, SANTA ROSA, KIMBERLEY, CUST B, UNL, CENTENARIO, REGATAS (SF), EL QUILLÁ, ARGENTINO (SC)

El ganador del Torneo Apertura A2, además de ser Campeón, tendrá la oportunidad de ocupar la 12° plaza del Torneo Prefederal del segundo semestre.

Ambos torneos tendrán el mismo formato, en la Primera Fase será una zona única, todos contra todos a una sola rueda clasificando los ocho primeros a playoffs.

Los tres últimos equipos jugarán un triangular ida y vuelta a fin de decidir posiciones. Los cuartos de final serán a un solo juego, en tanto semifinales y final al mejor de tres cotejos.

PRIMERA FECHA – NIVEL A1 APERTURA

Sanjustino vs. Colón (SF)

Colón (SJ) vs. República del Oeste

Banco Provincial vs. Almagro

Alma Juniors vs. Unión (SF)

Rivadavia Juniors vs. CUST A

Libre: Gimnasia

PRIMERA FECHA – NIVEL A2 APERTURA

Regatas Coronda vs. El Quillá

Centenario vs. Macabi

Kimberley vs. Argentino (SC)

CUST B vs. Santa Rosa

Regatas (SF) vs. UNL

Libre: Alumni (LP)

Apertura ASB fixture
Noticias relacionadas
¿como esta el historial de union con el arbitraje de sebastian zunino?

¿Cómo está el historial de Unión con el arbitraje de Sebastián Zunino?

union buscara extender su envion y acercarse a instituto en el historial

Unión buscará extender su envión y acercarse a Instituto en el historial

tras ganar la recopa sudamericana, lanus visita a defensa para subir en el apertura

Tras ganar la Recopa Sudamericana, Lanús visita a Defensa para subir en el Apertura

argentinos pretende superar el golpe de la libertadores contra barracas central

Argentinos pretende superar el golpe de la Libertadores contra Barracas Central

Lo último

Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo que estaba detenido en Venezuela y viaja de regreso al país

Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo que estaba detenido en Venezuela y viaja de regreso al país

Rosario Central le ganó otra vez a Newells por 2-0 y se acerca a la punta de la zona B

Rosario Central le ganó otra vez a Newell's por 2-0 y se acerca a la punta de la zona B

CRAI emprenderá una enriquecedora gira por Sudáfrica

CRAI emprenderá una enriquecedora gira por Sudáfrica

Último Momento
Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo que estaba detenido en Venezuela y viaja de regreso al país

Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo que estaba detenido en Venezuela y viaja de regreso al país

Rosario Central le ganó otra vez a Newells por 2-0 y se acerca a la punta de la zona B

Rosario Central le ganó otra vez a Newell's por 2-0 y se acerca a la punta de la zona B

CRAI emprenderá una enriquecedora gira por Sudáfrica

CRAI emprenderá una enriquecedora gira por Sudáfrica

Unión salió al segundo tiempo en busca de liquidar la historia ante Instituto en Córdoba

Unión salió al segundo tiempo en busca de liquidar la historia ante Instituto en Córdoba

Se armó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la ASB

Se armó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la ASB

Ovación
Muñoz: Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas

Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"

Rosario Central le ganó otra vez a Newells por 2-0 y se acerca a la punta de la zona B

Rosario Central le ganó otra vez a Newell's por 2-0 y se acerca a la punta de la zona B

Se armó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la ASB

Se armó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la ASB

CRAI emprenderá una enriquecedora gira por Sudáfrica

CRAI emprenderá una enriquecedora gira por Sudáfrica

Villa Dora va en busca de la recuperación en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora va en busca de la recuperación en la Liga Argentina Femenina

Policiales
Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos