CRAI y el premio por haber tenido una temporada excelente

"Supimos reaccionar a tiempo" señaló Justo González Viescas, autor del try con el que CRAI clasificó a la final del Regional de rugby.

Justo González Viescas.jpg El medio scrum Justo González Viescas fue el autor del try del triunfo y boleto a la final del TRL. Franco Perego

En el último instante los santafesinos dieron vuelta el marcador para imponerse al muy buen elenco rosarino, que resultó campeón en 2022 y subcampeón en 2023. Estuvo cerca de llegar a la tercera final consecutiva, pero CRAI no bajó nunca los brazos. CRAI tuvo un penal pero decidió en lugar de los palos ir al line para intentar el try y lo consiguió a través de Justo González. Convirtió Beltramino y desató la locura de la parcialidad Gitana que logró acceder al partido decisivo.

El autor del try del triunfo Gitano en Rosario

Fue el protagonista de la última jugada, de la acción que le terminó dando el boleto a la final. "Parece que estaba todo escrito, nos venimos rompiendo el alma desde principios de año, ya venimos con el lomo partido desde que comenzó el torneo, tuvimos una temporada excelente, perdimos solamente dos partidos y empatamos uno. La verdad que esto es una locura y gracias a todos por haber venido a apoyarnos" expresó Justo González Viescas.

José Gálvez.jpg El tercera línea de CRAI, José Gálvez, marcó un try, pero fue una de las figuras del partido.

El medio scrum ingresó en el complemento y fue el autor del triunfo ante GER en tiempo cumplido. "En el entretiempo ingresamos al vestuario, pero siempre con la consigna de mejorar nuestro juego. Fue un baldazo de agua fría. Nos pusimos como meta revertir la situación, porque no nos queríamos ir con un sabor amargo".

El Piojito destacó que "supimos reaccionar a tiempo, y por el trabajo de mis compañeros y todo el staff se consiguió ganar ante un rival muy fuerte, y acceder a la final. Ahora hay que preparar la semana, el domingo nos toca descansar, pero el lunes ya tenemos que estar con la cabeza en la final. Tenemos que entrenar el doble, con mucha responsabilidad, compromiso, porque nos queda una fecha más, porque queremos cumplir el objetivo que nos propusimos a principios de año".

Más sensaciones del triunfo en Fisherton

"Fue un partido que comenzó un poco adverso, ellos se posicionaron muy rápido arriba, pero por suerte no aflojamos, sacamos laburo de adentro, y le metimos mucho corazón. Por momentos estuvimos medio flojos, pero nunca sacamos el pie del acelerador, y eso fue lo que nos dio el plus para en el último minuto llevarnos el triunfo y poder clasificar a la final" expresó el octavo José Gálvez.

CRAI.jpg La clave del triunfo Gitano fue en el aliento que recibió de su público en las 4 Hectáreas de Fisherton. Franco Perego

El experimentado tercera línea indició que "Una locura el partido que jugamos, y como lo ganamos sobre el final. Jugamos con el corazón, por toda la gente que está ahí ayudando, que hace un trabajo silencioso pero increíble. Jugamos por los que no están, por la familia, pero más que nada por el club y por el equipo. Quedó demostrado que cuando jugas para el equipo, el equipo te devuelve. Esto se vio hoy con GER, se vio durante todo el torneo, queda un paso más, hay que dejar todo y seguir así".

Por su parte, José Canuto manifestó que "la verdad del partido no tengo ni idea, tengo una alegría enorme, una felicidad inmensa, como lo fuimos a lo largo de todo el año, bien cabeza dura, para nosotros los partidos duran ochenta, ochenta y cinco y noventa minutos. Hasta que el árbitro no pita el final, el partido no terminó. Hoy quedó demostrado, y por eso estamos todos muy contentos".