CRAI comienza su participación en el Torneo del Interior B

Se viene el segundo fin de semana para la competencia más relevante de clubes del interior, y también más federal. A mediados de marzo se había jugado la primera fecha del Torneo del Interior A, y las reválidas del B. Por lo que ahora ambos torneos encaminan sus desarrollos.

En el caso de Santa Fe Rugby se presentará en la capital entrerriana, y CRAI debutará en la competencia que ya lo tuvo como campeón en 2011.

Regresa la acción en el Torneo del Interior

El Torneo del Interior A y el B, tienen representantes de la capital de la provincia, y disputarán la segunda y la primera fecha respectivamente. En el sector principal, Santa Fe Rugby Club visitará al Jockey Club de Rosario a partir de las 16 en las Cuatro Hectáreas de Fisherton bajo el arbitraje del chaqueño Agustín Altabe. En el debut en este certamen federal, los dirigidos por Ignacio Carballo se impusieron en Sacue Viejo a Córdoba Athlétic por 37 a 13. En la tercera fecha, el 30 de mayo, los Tricolores recibirán en Sauce Viejo a Universitario de Córdoba.

Por su parte, CRAI hará su debut en el Torneo del Interior B, certamen que disputará su primera fecha. El sábado 25 de abril, a partir de las 16, en la sección la Tortuguita, CRAI visitará al Paraná Rowing Club con el arbitraje de Sergio Alvarenga de la Unión de Rugby del Paraguay. Recordemos que la escuadra de la autopista fue campeón de este certamen en el año 2011, al imponerse en la final a Neuquén RC por 22 a 0. En la segunda fecha, el 30 de mayo, los dirigidos por Carlos Martín Matozzo recibirán la visita de Cardenales de Tucumán.

-Programación Torneo del Interior A (25/4):

13, La Tablada vs. Jockey de Córdoba (Juan Manuel Martínez)

16, Mendoza RC vs. Gimnasia y Esgrima R (Joaquín Zapata, USR)

16, Tala RC vs. Uru Curé RC (Leandro Peker)

16, CURNE vs. Estudiantes (Tomás Ninci)

16, Jockey de Rosario vs. Santa Fe Rugby (Agustín Altabe)

16, Córdoba Athlétic vs. Uni de Córdoba (Juan Zubieta)

16, Duendes vs. Old Resian (Gastón Roge).

Programación Torneo del Interior B (25/4):

16, Cardenales vs. Natación (Santiago Bevacqua)

16, Paraná Rowing vs. CRAI (Sergio Alvarenga)

16, Universidad de San Juan vs. Tucumán LT (Nerea Livoni)

16, Mar del Plata Club vs. IRP Sporting (Juan Moyano)

16, Sociedad Sportiva vs. Liceo RC (Juan Vega)

16, Los Tordos RC vs. Huirapuca (Valentín Ferrero)

16, Tigres RC vs. Palermo Bajo (Pedro López Vildoza)

16, Uni de Tucumán vs. Jockey de Villa María (Maximiliano Busaniche).