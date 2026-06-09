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Cristian Díaz dejó de ser DT de Madryn, pero seguirá en el club

Deportivo Madryn anunció el final del ciclo de Cristian Díaz como entrenador del primer equipo. Sin embargo, continuará ligado a la institución en un nuevo rol como director deportivo, mientras la dirigencia trabaja en la contratación de su reemplazante.

9 de junio 2026 · 16:30hs
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Cristian Díaz dejó de ser DT de Madryn, pero seguirá en el club

A pocos días del inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional, Deportivo Madryn tomó una decisión inesperada: Cristian Díaz dejó de ser el entrenador del primer equipo, aunque no abandonará la institución.

La noticia fue confirmada por el propio club a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, donde se informó que el ahora exDT asumirá funciones como director deportivo de toda la estructura futbolística aurinegra.

Un cambio de funciones que sorprendió

La determinación llamó la atención en el ambiente de la Primera Nacional, ya que no se trata de una desvinculación tradicional.

Madryn optó por mantener a Díaz dentro del proyecto institucional, aunque en una función diferente a la que venía desempeñando desde el banco de suplentes.

Según explicó el club, el entrenador pasará a coordinar el trabajo del fútbol profesional y amateur, actuando como nexo entre la dirigencia y los distintos planteles.

"Agradecidos a Cristian por el compromiso y la seriedad de su trabajo al frente del plantel, y deseándole éxitos en esta nueva etapa con todo el fútbol de la institución", expresó la entidad en su comunicado.

Un ciclo marcado por la irregularidad de Cristian Díaz en Madryn

Durante su etapa como entrenador del Aurinegro, Cristian Díaz dirigió un total de 18 encuentros entre la Primera Nacional y la Copa Argentina.

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Su balance final fue absolutamente equilibrado: 6 victorias, 6 empates y 6 derrotas.

Una campaña que mostró altibajos y que terminó derivando en una reestructuración interna justo antes del comienzo de la segunda mitad de la temporada.

Más allá de los resultados, la dirigencia decidió preservar su experiencia y conocimiento del club, otorgándole un rol estratégico dentro del organigrama deportivo.

La búsqueda del nuevo entrenador

Con la salida de Díaz del banco ya confirmada, Deportivo Madryn aceleró la búsqueda de un nuevo conductor para afrontar la parte decisiva del campeonato.

Desde la institución reconocieron que el reemplazante será anunciado en las próximas horas, con la intención de que pueda asumir antes del reinicio de la competencia.

Según trascendió, la dirigencia analiza entre tres y cuatro candidatos para ocupar el cargo.

El objetivo es claro: sostener la competitividad del equipo en la segunda rueda y seguir peleando por un lugar en los puestos de protagonismo dentro de una categoría cada vez más exigente.

Mientras tanto, Cristian Díaz continuará siendo una pieza importante dentro del proyecto deportivo, aunque desde otro lugar, en una decisión poco habitual para el fútbol argentino y que convirtió a Madryn en protagonista de una de las noticias más llamativas de la semana en la Primera Nacional.

Cristian Díaz Madryn Primera Nacional
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