Santa Fe FC se consagró campeón del Apertura de Primera B

Por la fecha 18 del Apertura del ascenso, Santa Fe FC goleó a Atlético Arroyo Leyes por 7 a 1, y anticipadamente dio la vuelta olímpica en el predio Nery Pumpido

Santa Fe FC goleó y se consagró campeón del Apertura de Primera B 2026.

Santa Fe FC consiguió la gloria y consiguió el primer gran objetivo de la temporada. Tras haberse disputado la decimoctava fecha y penúltima fecha del Apertura de Primera B que organiza la Liga Santafesina , Santa Fe FC, que llegaba como único líder e invicto, goleó en el predio Nery Pumpido a Atlético Arroyo Leyes, y se consagró campeón. En Sauce Viejo, Banco Provincial, su más inmediato perseguidor, consiguió empatar con la Vecinal Gálvez.

Tal como estaba previsto se jugó la decimoctava fecha del certamen de la Segunda División liguista: Santa Fe goleó como local a Arroyo Leyes y, a falta de una jornada para finalizar el torneo, se consagró campeón del Apertura 2026 de la Primera B de la Liga Santafesina.

Jornada inolvidable para Santa Fe FC en el predio Nery Pumpido tras haber goleado a Arroyo Leyes por 7 a 1. Gentileza Ariel Maradona AM Liga

Con este título los dirigidos pora Mario Genesi se ganaron el derecho a jugar la primera final por uno de los dos ascensos que hay en juego, donde deberá jugar ante el campeón del Clausura. En caso de ganar el Octogonal, subirá a la élite liguista automáticamente.

Santa Fe FC se impuso por 7 a 1 a Atlético Arroyo Leyes en el predio Nery Pumpido bajo el arbitraje de Ignacio Castellano. Los goles para el campeón fueron convertidos por Lionel Rodríguez, Jonatan Fernández, Nicolás Retamoso, Agustín Giménez, 2 de Jesús Escribanich y Damián Gudiño, mientras que el descuento para el conjunto costero llegó por intermedio de Rodrigo Uriarte de penal.

Más allá de la victoria y goleada, lo consiguió de modo invicto y con una gran estadística que refleja contundencia y regularidad demostrada a lo largo de la competencia. Santa Fe FC acumula 48 puntos, con 15 victorias y tres empates, y un registro de 75 goles a favor, 17 en contra.

El conjunto de la costa que fue superado ampliamente por el flamante campeón de la B. Gentileza Ariel Maradona AM Liga

-Resultados fecha 18 Primera B:

Belgrano 0 – Los Canarios 0

Pucará 0 – Defensores de Alto Verde 1 (Geremías Oyeras)

San Cristóbal 1 (Ramón Barraza) – Los Piratitas 1 (Emanuel Ojeda)

Santa Fe 7 (Jonatan Fernández, Nicolás Retamoso, Lionel Rodríguez, Agustín Giménez, Damián Gudiño y Jesús Escribanich x2) – Atlético Arroyo Leyes 1 (Rodrigo Uriarte)

Vecinal Gálvez 2 (José Sandoval y Carlos Quiroz e/c) – Banco Provincial 2 (Hugo Quiroz y Alexandro Lammertyn)

El Cadi 2 (Genaro Fortunato y Axel Sales Rubio) – Los Juveniles 1 (Isaías Fernández)

Atenas 3 (Thiago Ferreyra, Matías Casco y Elian Vázquez e/c) – Deportivo Agua 1 (Luciano González)

Don Salvador 2 (Luis Pagani y Gonzalo Godoy) – Defensores de Peñaloza 2 (Bautista Valdez y Lautaro Monzón)

CCyD El Pozo 3 (Lautaro Sancuns, Astor Rozycki y Facundo Carreira) – Floresta 0

Nuevo Horizonte 7 (Uriel Lemercier, Kevin Balquinta, Lautaro Wagner x3 y Christian Leiva x2) – Loyola 1 (Leonel Patiño)

-Posiciones: Santa Fe FC 48; Banco Provincial 42, Nuevo Horizonte 40, Los Canarios 39, Pucará 36, San Cristóbal 34, El Cadi de Rincón y Belgrano de Coronda 29, Defensores de Alto Verde 28, Atenas 26, El Pozo 25, Vecinal Gálvez 23, Loyola 21, Los Piratitas 29, Don Salvador 16, Los Juveniles 13, Deportivo Agua 12, Atlético Floresta 10, Defensores de Peñaloza 4 y Atlético Arroyo Leyes 3.

-Próxima fecha: Los Canarios con Nuevo Horizonte, Loyola con El Pozo, Atlético Floresta con Don Salvador, Defensores de Peñaloza con Atenas, Deportivo Agua con El Cadi, Los Juveniles con Vecinal Gálvez, Banco Provincial con Santa Fe Fútbol, Atlético Arroyo Leyes con San Cristóbal, Los Piratitas con Pucará, Defensores de Alto Verde con Belgrano de Coronda.