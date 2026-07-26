Aprehendieron a un joven que tenía un pedido de captura por una causa federal de drogas Fue aprehendido este fin de semana durante un control en el barrio Altos del Valle. Se trata de D. E. D. de 22 años con pedido de activo de la Justicia federal como presunto infractor de ley nacional de estupefacientes N°23.737. Por Juan Trento 26 de julio 2026 · 10:33hs

Aprehendieron a un joven que tenía un pedido de captura por una causa federal de drogas

Esta tarde de sábado, oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino, durante un control policial que fue ejecutado en las calles del barrio Altos del Valle, identificaron a un muchacho que se mostró renuente al trabajo policial. Finalmente fue identificado D. E. D., de 22 años. Los policías de la Comisaría 27° que lo recibieron en la dependencia, luego realizaron los trámites de identificación y constataron que presentaba un pedido de captura vigente por una causa federal por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Pedido de captura activo Los dos oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino que patrullaban las calles del barrio Altos del Valle, observaron que ante la presencia del móvil identificable por parte del joven, éste cambió giró y volvió sobre sus pasos con la evidente intención de evitar el control policial. Los oficiales lo siguieron hasta que le ordenaron detener su marcha, se bajaron del patrullero, dialogaron y vieron una manifiesta resistencia a identificarse. Si bien dio su identidad falseó el número de DNI. Finalmente en la Comisaría 27 lo identificaron y fue así como surgió que cuena con pedido de captura activo desde el 3 de junio de este año de la Justicia Federal por su infracción a la ley nacional de estupefacientes N° 23.737.

Investigación Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal federal interviniente en la causa, que ordenó que el aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea revisado físicamente en Medicina Legal, que sea identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.