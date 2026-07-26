Las Panteras no pudieron alcanzar el objetivo de acceder a la lucha por el título y perdieron este sábado por la noche en una de las semifinales de la Copa Sudamericana de vóleibol femenino que se lleva a cabo en Lima, Perú. Sucumbió ante Brasil por 3-1, con segmentos de 25-17, 20-25, 25-22 y 28-26. El encuentro se disputó en el Coliseo Eduardo Dibós, de la capital peruana.
Las Panteras no pudieron ante Brasil en la semifinal de la Copa Sudamericana
Las Panteras no pudieron ante Brasil, que se impuso por 3-1 en una de las semifinales de la Copa Sudamericana de vóley que se lleva a cabo en Lima
Las Panteras cayeron ante Brasil en Perú
En las semifinales de la Copa Sudamericana, Argentina cayó frente a Brasil por 3-1, con parciales de 17-25, 25-20, 22-25, 26-28. Este domingo 26 de julio, en Lima, jugará por el tercer puesto frente a Chile, en horario a confirmar.
Comenzó cuesta arriba el partido para Las Panteras, que no lograban cerrar sus acciones ofensivas mientras el conjunto brasileño, de la mano de Sabrina y Aline, comenzaba a marcar la diferencia que lo llevó a quedarse con el primer set por 25-17.
Distinto fue el andar en el segundo capítulo, donde la Selección creció con buenos aportes de la capitana Bianca Cugno y Bianca Bertolino, y pudo emparejar las cosas para igualar el marcador con un 25-20.
En el tercer parcial, después de un tramo de paridad, Brasil volvió a hacerse fuerte y pegó en los momentos justos para volver a ponerse a ventaja frente a una Argentina que se apoyó en Cugno, Bertolino y Bianca Farriol, pero que terminó cediendo por 22-25.
Si bien las brasileñas tomaron la ventaja en el cuarto set, Las Panteras nunca dejaron de luchar en busca de llevar la historia al tie break. Y sobre el cierre, con más coraje que juego, fabricaron una remontada que las puso al frente y a tiro del quinto parcial (26-25). Pero una desafortunado pique adentro después de un remate de Cugno -que fue la máxima anotadora nacional con 33 puntos- y un bloqueo afuera definieron la noche a favor del rival por 28-26.
Argentina alistó a: Bertolino (11), Cugno (33), Bulaich (1), Farriol (13), Mayer (-), Herrera (7), Pelozo (L). Ingresaron: Pérez (6), Detzel (1), Tosi (3), Caballero (1), García (-), Fortuna (-).