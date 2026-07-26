Las Panteras no pudieron ante Brasil en la semifinal de la Copa Sudamericana

Las Panteras no pudieron ante Brasil, que se impuso por 3-1 en una de las semifinales de la Copa Sudamericana de vóley que se lleva a cabo en Lima

Copa Sudamericana: Las Panteras no pudieron ante Brasil y van por el bronce.

Las Panteras no pudieron alcanzar el objetivo de acceder a la lucha por el título y perdieron este sábado por la noche en una de las semifinales de la Copa Sudamericana de vóleibol femenino que se lleva a cabo en Lima, Perú. Sucumbió ante Brasil por 3-1, con segmentos de 25-17, 20-25, 25-22 y 28-26. El encuentro se disputó en el Coliseo Eduardo Dibós, de la capital peruana.

En las semifinales de la Copa Sudamericana, Argentina cayó frente a Brasil por 3-1, con parciales de 17-25, 25-20, 22-25, 26-28. Este domingo 26 de julio, en Lima, jugará por el tercer puesto frente a Chile, en horario a confirmar.

Comenzó cuesta arriba el partido para Las Panteras, que no lograban cerrar sus acciones ofensivas mientras el conjunto brasileño, de la mano de Sabrina y Aline, comenzaba a marcar la diferencia que lo llevó a quedarse con el primer set por 25-17.

Distinto fue el andar en el segundo capítulo, donde la Selección creció con buenos aportes de la capitana Bianca Cugno y Bianca Bertolino, y pudo emparejar las cosas para igualar el marcador con un 25-20.

Este domingo, la selección nacional jugará por el tercer puesto ante Chile.

En el tercer parcial, después de un tramo de paridad, Brasil volvió a hacerse fuerte y pegó en los momentos justos para volver a ponerse a ventaja frente a una Argentina que se apoyó en Cugno, Bertolino y Bianca Farriol, pero que terminó cediendo por 22-25.

Si bien las brasileñas tomaron la ventaja en el cuarto set, Las Panteras nunca dejaron de luchar en busca de llevar la historia al tie break. Y sobre el cierre, con más coraje que juego, fabricaron una remontada que las puso al frente y a tiro del quinto parcial (26-25). Pero una desafortunado pique adentro después de un remate de Cugno -que fue la máxima anotadora nacional con 33 puntos- y un bloqueo afuera definieron la noche a favor del rival por 28-26.

Argentina alistó a: Bertolino (11), Cugno (33), Bulaich (1), Farriol (13), Mayer (-), Herrera (7), Pelozo (L). Ingresaron: Pérez (6), Detzel (1), Tosi (3), Caballero (1), García (-), Fortuna (-).