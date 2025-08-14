Uno Santa Fe | Santa Fe | Amsafé

Amsafé rechazó de "manera unánime" la propuesta salarial del Gobierno y exige una nueva convocatoria paritaria

Más de 20.700 docentes participaron de la votación y no hubo votos a favor de la oferta del 7% semestral. La asamblea provincial resolvió un plan de acciones y advirtió que el salario de un maestro sigue por debajo de la línea de pobreza

14 de agosto 2025 · 12:43hs
Amsafé rechazó de manera unánime la propuesta salarial del Gobierno y exige una nueva convocatoria paritaria

La Asamblea Provincial de AMSAFE resolvió rechazar de "manera unánime" la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe en la última reunión paritaria. Según informó el secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, participaron 20.765 docentes en toda la provincia y no se registró ningún voto a favor de la oferta oficial.

“Cero votos por la aceptación. Los 20.765 compañeros caracterizaron esta propuesta como totalmente insuficiente”, remarcó Alonso. La oferta contempla un aumento semestral del 7%, distribuido en 1,5% en julio, otro 1,5% en agosto y 1% mensual desde septiembre hasta diciembre.

La resolución del gremio docente incluye el pedido urgente de una nueva convocatoria a la paritaria para discutir mejoras salariales, laborales, previsionales y pedagógicas, sin imposiciones. Además, se estableció un plan de lucha con acciones departamentales y tres actividades provinciales:

  • Miércoles 20 de agosto: concentración frente a Iapos para denunciar la situación de la obra social.

  • 27 de agosto: protesta frente a la Caja de Jubilaciones, exigiendo el pago simultáneo a activos y jubilados, el 82% móvil y la derogación de la reforma previsional.

  • 3 de septiembre: marchas provinciales para visibilizar el conflicto salarial y laboral.

Asamblea de bases de Amsafé La Capital para determinar las mociones a votar tras la presentación de la propuesta paritaria del gobierno para el segundo semestre

La oferta

Alonso cuestionó el incremento ofrecido por el Ejecutivo provincial, al señalar que “con los $40.000 que propone el gobierno, un maestro cobraría $818.000, por debajo de la línea de pobreza”. También comparó la oferta con el dato inflacionario nacional de julio: “El INDEC marcó 1,9% de inflación y el gobierno ofrece 1,5%. Esto se llama ajuste salarial”.

“Es urgente que el gobierno nos convoque. Santa Fe es una provincia rica, pero con una concentración económica que debe ser redistribuida. El camino no puede ser el ajuste”, enfatizó.

La contundencia del rechazo contrasta con la aceptación de la oferta por parte de UPCN, aunque Alonso evitó comparaciones y se limitó a afirmar que “cada sindicato tiene sus valoraciones y estrategias”.

Amsafé propuesta
