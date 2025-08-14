Uno Santa Fe | El País | Prepagas

Nueve prepagas informaron aumentos antes de que se conozca el dato de inflación

A contramano de la Resolución 645/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud, distintas prepagas anunciaron sus aumentos antes de tiempo

14 de agosto 2025 · 12:53hs
A contramano de la Resolución 645/2025 dispuesta por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), distintas prepagas ya anunciaron sus aumentos antes de que se conociera el dato de inflación de julio. A pesar de que la ley establece que los ajustes deben informarse una vez conocida la inflación, varias empresas subieron a la web los aumentos de septiembre.

Se trata de nueve prepagas de la categoría B, ubicadas entre medio de las categoría A –donde se ubican las prepagas más grandes– y C –donde se encuentran las de menor popularidad–, según dispuso la SSS.

Además, una de ellas registró un aumentó de más del 500% desde enero de 2024 hasta la actualidad.

De cuánto son los aumentos en estas prepagas

De cara al próximo mes, las prepagas que ya anunciaron sus aumentos oscilan entre 1,4% y 2,9%, según se indicó en la página oficial:

  • Ampes Salud: 1,6%.

  • Apres Cobertura Médica: 1,6%.

  • Así Salud: 1,6%.

  • Asistir Servicios: 1,6%.

  • Colegio Médico de La Pampa: 2,9%.

  • Corporación Médica: 1,9%.

  • Grupo LPF: 1,6%.

  • Nobis Medical: 1,4%.

  • Osmita Promoviendo Salud: 1,6%.

Este incremento en sus cuotas no cumple con los dispuesto por la SSS dentro de la Resolución 645/2025, la cual dispone que deben informar mensualmente los valores de sus planes al Gobierno dentro de un plazo de cinco días posteriores a la publicación de la inflación.

Los aumentos ya habían sido declarados antes de las 16 horas de ayer, momento exacto en el que se conoció el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. El caso de Medical's es el que más ruido genera, ya que se incrementó un 554% desde enero de 2024 hasta la actualidad.

Si se consulta en los planes de la web de la SSS, esta prepaga (junto a Medin y Cober) aparece con valores insignificantes de tres cifras, mientras que la suba en sus planes fue de 2% durante el mes pasado.

De esta manera, las prepagas siguen siendo el servicio que más aumentó y encienden las alertas sobre la consistencia de la información que se publica dentro de la web.

