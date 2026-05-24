Davidovich Fokina remontó y venció a Džumhur en maratónica batalla de Roland Garros

El español Alejandro Davidovich Fokina protagonizó una de las grandes batallas de la jornada inaugural de Roland Garros 2026 y avanzó a la segunda ronda tras derrotar al bosnio Damir Dumhur por 6-7(3), 6-3, 2-6, 7-5 y 6-3 luego de 4 horas y 5 minutos de juego.

Davidovich Fokina, que llegaba tras una irregular gira sobre polvo de ladrillo, mostró nuevamente una versión cambiante, alternando puntos brillantes con errores inesperados. En el primer set dejó escapar una ventaja cuando sacaba para cerrarlo y terminó cediendo el tie-break. Luego reaccionó en el segundo parcial con mayor solidez desde el fondo de la cancha para igualar el encuentro.

Davidovich, transpiró hasta el final en Roland Garros

Sin embargo, Dumhur volvió a imponerse en el tercero aprovechando las desconexiones tácticas de Davidovich. El cuarto set fue decisivo: el bosnio quedó 5-4 y saque para partido, pero el malagueño resistió, recuperó el quiebre y encadenó tres juegos seguidos para forzar el quinto. Allí mantuvo la firmeza mental y selló el triunfo con un nuevo rompimiento.

También debutó con autoridad el alemán Alexander Zverev, quien superó al francés Benjamin Bonzi por 6-3, 6-4 y 6-2 en la Philippe-Chatrier. El número tres del mundo dominó desde el servicio y avanzó sin sobresaltos a la segunda ronda, donde enfrentará al checo Tomáš Machá.