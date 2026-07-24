Las Panteras clasificaron a las semifinales de la Copa Sudamericana

Con la santafesina Victoria Mayer, el seleccionado femenino de vóley Las Panteras vencieron a Venezuela. Ahora jugarán frente a Colombia antes de jugar el crucer por un lugar en la final.

Las Panteras superaron por 3 a 1 a Venezuela en la Copa Sudamericana.

Las Panteras sumaron su segunda victoria en la Copa Sudamericana, que se disputa en Lima, al vencer nuevamente 3-1 (25-15, 15-25, 25-15 y 25-16) a Venezuela. La máxima anotadora del encuentro fue Bianca Cugno, con 23 puntos. Este viernes, desde las 17:45, el seleccionado argentino enfrentará a Colombia, que también ganó sus dos partidos. Ambos equipos definirán el primer y segundo puesto del grupo de cara a las semifinales, que se jugarán este sábado antes de la final del domingo. El equipo dirigido por Facundo Morando comenzó con su formación titular, integrada por la santafesina Victoria Mayer como armadora y la rosarina Agustina Pelozo como líbero.

En su segunda presentación de la Copa Sudamericana, Las Panteras vencieron a Venezuela por 3-1 con parciales de 25-15, 15-25, 25-15, 25-16. El próximo partido será este viernes ante Colombia a las 17:45 con transmisión de Latina Deportes en Youtube.

En el primer set, Argentina pisó fuerte desde el arranque del partido marcando una diferencia de cinco puntos. El equipo dirigido por Morando aprovechó la irregularidad de Venezuela y de ahí en adelante dominó el partido con presión desde el ataque por parte de Cugno. El primer set fue para el conjunto nacional por 25-15.

No obstante, el equipo venezolano dió un giro contundente en el segundo set con una mejora en el ataque. El punto de quiebre fue en el 10-6 en el que el rival logró sostener e incrementar su diferencia. De esta manera y ante un equipo argentino más impreciso, Venezuela se llevó el set por 25-15.

Este viernes, desde las 17:45, definirán el grupo ante Colombia antes de jugar el sábado el cruce por un lugar en la final.

En el tercer capítulo, con el ingreso de Fortuna, el conjunto nacional logró reaccionar a tiempo. Pasó a dominar el juego mediante la presión desde el servicio y potenció el ataque durante el resto del parcial, que se cerró con un 25-15 para Argentina.

En el cuarto, se vivió un inicio más parejo donde Venezuela tomó la delantera por un breve momento al ponerse 9-7. No obstante, Argentina marcó la diferencia desde el servicio con Bertolino, sostuvo la presión en el ataque y selló la victoria en 25-16.

La máxima anotadora fue la jugadora opuesta oriunda de la ciudad cordobesa de Devoto, Bianca Cugno, con 23 puntos.

Argentina: Bianca Bertolino (12), Daniela Bulaich (1), Victoria Mayer (8), Bianca Cugno (23), Bianca Farriol (13), Candelaria Herrera (8), Agustina Pelozo (L). Ingresaron: Antonella Fortuna (8), Detzel, Caballero, Tosi, Pérez.