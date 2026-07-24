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Más allá de la cancha, con la presencia de dos Leonas en El Quillá

Las Leonas Stefanía Antoniazzi y Agustina Albertario brindaron un encuentro sobre liderazgo y trabajo en equipo en una actividad organizada por la Asociación Santafesina de Hockey.

Ovación

Por Ovación

24 de julio 2026 · 11:00hs
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Agustina Albertario y Stefania Antoniazzi brindaron un encuentro sobre liderazgo y trabajo en equipo en Santa Fe.

gentileza Misael Branner

Agustina Albertario y Stefania Antoniazzi brindaron un encuentro sobre liderazgo y trabajo en equipo en Santa Fe.

La leona santafesina Stefania Antoniazzi y Agustina Albertario encabezaron un encuentro sobre liderazgo y trabajo en equipo en Santa Fe. La propuesta se realizó bajo el lema Más Allá de la cancha, un encuentro junto a jugadoras de la Selección Femenina de hockey sobre césped para reflexionar sobre cómo el deporte puede ser un punto de partida para hablar de valores, liderazgo y desarrollo personal. La actividad se concretó en el Club Náutico El Quillá. La propuesta es organizada por la Asociación Santafesina de Hockey y acompañada por el Club Náutico El Quillá, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el senador Paco Garibaldi.

Una destacada visita, más allá de la cancha

Como se informó, en primer término, la santafesina Stefanía Antoniazzi, formada en el Club Náutico El Quillá, y la ex Leona, Agustina Albertario, visitaron las obras que se ejecutan en la Asociación Santafesina, el CARD y el Estadio Multipropósito, tres escenarios que serán utilizados durante los ODESUR.

Stefi Antoniazzi y Albertario junto a Albertina Pucheta, Patricio L&oacute;pez y el Perro Edgardo Fern&aacute;ndez.

Stefi Antoniazzi y Albertario junto a Albertina Pucheta, Patricio López y el Perro Edgardo Fernández.

Desde el mediodía y hasta las primeras horas de la noche, se trasladaron a El Quillá. Allí brindaron una clínica dirigida a categorías Infantiles, Sub12 y Sub14. Asistieron chicas de Alma Juniors, Banco, Arroyo Leyes, El Quillá, Universitario, La Salle, Argentino de San Carlos, Santa Fe RC. También concurrieron representantes del CEC, CRAI, Atlético Franck, CRAR, Boca de Nelson y Macabi.

La jornada concluyó con un conversatorio en el que Stefania Antoniazzi y Agustina Albertario compartieron experiencias de sus carreras, reflexionaron sobre el liderazgo. También sobre los valores que transmite el deporte y las exigencias del alto rendimiento, en un intercambio que se enriqueció por las preguntas de los asistentes.

La mirada de las protagonistas

Albertario valoró la posibilidad de participar de una jornada de formación y destacó el cálido recibimiento que encontró en Santa Fe. “Muy contenta, la gente fue muy linda y cálida conmigo”. “Fue mi primera vez acá, más allá de que fue poco tiempo, estuvo muy divertido. Pudimos compartir un par de tips y corregir a jugadoras y jugadores durante la capacitación”.

La santafesina Stefan&iacute;a Antoniazzi se refiri&oacute; al trabajo en equipo y el crecimiento personal, tanto dentro como fuera de la cancha.

La santafesina Stefanía Antoniazzi se refirió al trabajo en equipo y el crecimiento personal, tanto dentro como fuera de la cancha.

La ex «Leona» también remarcó el valor de acercar experiencias del alto rendimiento para contribuir al crecimiento de la disciplina. “Es muy importante que el deporte se siga fomentando y creciendo”. “Vinimos a ver las obras de las instalaciones que se van a usar para los ODESUR. Que Santa Fe tenga ya tres canchas de superficie de agua es buenísimo”.

“Siempre es importante hacer clínicas para aportar nuestros conocimientos y vivencias, como lo hicimos también en el conversatorio”. En la misma línea, Stefania Antoniazzi también destacó el impacto que tendrá la infraestructura que se construye.

“Se viene algo muy lindo y de enorme nivel para la ciudad como son los Juegos Suramericanos. No puedo creer cómo avanzan las obras por los ODESUR”. La ex jugadora de El Quillá también resaltó la convocatoria que tuvo la clínica y el entusiasmo de quienes participaron.

“Vinieron un montón de chicas y chicos que no vi en campus anteriores”. “Ahí te das cuenta que hay gran cantidad por descubrir”. “Demostraron muchas ganas de entrenar. Es lindo ver esa actitud. Es la primera vez que me toca entrenar a caballeritos”.

En el sint&eacute;tico de El Quill&aacute;, Sergio Antoniazzi, las dos Leonas, realizaron un entrenamiento que disfrutaron muchas chicas.

En el sintético de El Quillá, Sergio Antoniazzi, las dos Leonas, realizaron un entrenamiento que disfrutaron muchas chicas.

Por último, Stefi se refirió a su presente deportivo, y a los objetivos que persigue con Tristán Suárez Hockey Club.

“Vengo de una lesión de la que me costó mucho volver al ciento por ciento”. “No es fácil, pero estando en Buenos Aires hay más chances de integrar un seleccionado nacional. Con Tristán Suarez HC buscamos ascender a la “A” y estamos cerca de lograrlo”.

Leonas El Quillá Antoniazzi
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