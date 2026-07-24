El Invernal y la Caña con Ruda, dos eventos para disfrutar el fin de semana en Santa Fe

La Estación Belgrano y República de Siria serán los escenarios de dos propuestas que ya son un clásico de la agenda santafesina, con actividades para toda la familia, espectáculos y una fuerte impronta gastronómica

La ciudad de Santa Fe se alista para vivir un fin de semana de intensa actividad cultural, gastronómica y turística de la mano de dos eventos organizados por el sector privado que cuentan con el acompañamiento de la Municipalidad de Santa Fe y del Gobierno provincial .

Por un lado, del 24 al 26 de julio , la Estación Belgrano será sede de la 13ª edición de El Invernal , el festival cervecero y gastronómico más relevante del Litoral.

Por otro lado, el domingo 26 de julio, de 11 a 17, se desarrollará la novena edición de la Fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda sobre calle República de Siria, entre Castellanos y bulevar Gálvez, ofreciendo una jornada de acceso libre y gratuito que reunirá a más de 30 emprendedores, feria, gastronomía típica, un nuevo patio matero, música en vivo y la tradicional ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra.

El trabajo articulado desde el Ejecutivo municipal busca potenciar la economía local, promover el empleo y respaldar las iniciativas que enriquecen la oferta recreativa para vecinos y turistas. En ese marco, El Invernal desplegará más de 50 marcas cerveceras artesanales e industriales de todo el país, clases de cocina en vivo a cargo de reconocidos chefs como Salvador Mazzocchi, Christophe Krywonis y Valentín Grimaldi, además de espectáculos musicales con bandas nacionales y locales como Los Abuelos de la Nada, Virus, Tavo Angelini e Itatí Barrionuevo.

Una nueva edición de El Invernal. gentileza

El viernes las puertas abrirán a las 18; mientras que sábado y domingo será desde el mediodía, con entrada libre y gratuita hasta las 14.30. Las entradas se pueden adquirir a través del Instagram oficial @festivalinvernalstafe o en la plataforma de venta habilitada.

A su vez, la Fiesta de la Caña con Ruda suma este año experiencias sensoriales con la participación de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), a través de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ), y propuestas culturales de peña junto a Tribus, consolidándose como un hito urbano que nació como una celebración familiar y que hoy forma parte de la identidad colectiva de la capital santafesina.

La secretaria de Producción y Empleo de la Municipalidad, Rosario Alemán, expresó que: "Este fin de semana se vive El Invernal, pero siempre tenemos una agenda completa de actividades; hoy tenemos en la ciudad de Santa Fe eventos que quizás en otro momento, para disfrutarlos, nos teníamos que ir a otro lugar. Entonces nos enfocamos en poner a Santa Fe como centro de eventos importantes".

"El Festival de la Caña con Ruda nació puertas para adentro y después la ciudad se apropió, por eso desde la gestión del intendente Juan Pablo Poletti destacamos aquellos eventos que nacen de la generosidad de un privado y son para los vecinos", agregó Alemán.

Seguidamente, la funcionaria aseguró que "con la Municipalidad estamos acompañando con más de 30 emprendedores y sumando propuestas como el mate, que nos distingue a los santafesinos. Felicito a los organizadores porque esto se convirtió en un ícono que además atrae a muchos turistas de las localidades vecinas".

Por su parte, la secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard, resaltó la trascendencia de la convocatoria: "Es una gran satisfacción tener un evento que atrae a turistas de otras localidades cercanas y que representa una tradición donde el empleo se muestra y celebramos a la Madre Tierra. La provincia de Santa Fe tiene una matriz de cultivos muy importante, por lo que siempre es buen momento para agradecer y tomar de la buena bebida de la caña con ruda".

"Así como celebramos tradiciones europeas, también celebramos tradiciones de nuestros pueblos originarios, por lo que acompañamos desde el Ministerio de Desarrollo Productivo al talento y a los emprendedores en lo que será una gran fiesta para la ciudad capital", agregó Aeberhard.

Por último, la organizadora del Festival de la Caña con Ruda, Micaela Pascual, detalló las novedades de la jornada: "Vamos a estar celebrando el domingo 26 en calle República de Siria con puestos gastronómicos típicos, folclore y mucha peña. Además, sumamos el proyecto del patio matero con degustaciones y experiencias sensoriales, contando con el apoyo de la UNL, a través de la FIQ. Para nosotros la fiesta representa la unión colectiva; tomamos este ritual que hacíamos en nuestro pueblo, lo trajimos, lo compartimos y hoy lo sacamos a la calle para disfrutarlo con toda la comunidad", concluyó.