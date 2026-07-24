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Gimnasia de Mendoza recibe a Central Córdoba en un debut con realidades opuestas

El Lobo mendocino iniciará el Torneo Clausura con el objetivo de hacerse fuerte como local, mientras que el Ferroviario afrontará el comienzo del certamen sin entrenador tras la inesperada renuncia de Lucas Pusineri.

24 de julio 2026 · 10:25hs
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Gimnasia de Mendoza recibe a Central Córdoba en un debut con realidades opuestas

El Torneo Clausura pondrá en marcha una nueva ilusión para Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero, que este viernes se enfrentarán desde las 16.45 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la primera fecha del campeonato.

El conjunto mendocino buscará arrancar con una victoria que fortalezca su objetivo de mantenerse en la máxima categoría, mientras que el Ferroviario intentará dejar atrás un convulsionado presente institucional, marcado por la salida de su entrenador.

Gimnasia apuesta a consolidarse en Primera

Tras el receso por la Copa del Mundo, Gimnasia de Mendoza vuelve a la competencia con expectativas renovadas. El equipo dirigido por Darío Franco completó su primera pretemporada bajo las órdenes del entrenador, quien ahora buscará plasmar su idea futbolística desde el inicio del campeonato.

El principal objetivo del Lobo será sostener la categoría. Consciente de que peleará por la permanencia durante gran parte de la temporada, el conjunto mendocino intentará comenzar el Clausura sumando de a tres frente a su gente.

Central Córdoba, en plena búsqueda de un nuevo DT

El panorama es muy diferente para Central Córdoba, que iniciará el torneo en medio de una transición inesperada.

La sorpresiva renuncia de Lucas Pusineri, quien dejó el cargo por cuestiones personales, obligó a la dirigencia a salir al mercado en busca de un nuevo entrenador apenas días antes del inicio del campeonato.

El ciclo de Pusineri no había logrado cumplir las expectativas. Desde su llegada en enero dirigió 17 partidos, con un balance de cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas, números que reflejaron una campaña irregular durante el Torneo Apertura.

Mientras se define al sucesor, el equipo será conducido de manera interina por Matías Villavicencio y Emiliano Romero.

Las probables formaciones

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Julián Ceballos, Fermín Antonini, Facundo Lencioni, Esteban Fernández; Ignacio Sabatini y Agustín Modica. DT: Darío Franco.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Felipe Aguilar, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Thiago Cravero, Matías Vera, Diego Barrera; Ezequiel Naya o Leonardo Sequeira y Michael Santos. DT: Matías Villavicencio y Emiliano Romero.

Un partido clave para empezar con confianza

Para Gimnasia de Mendoza, el estreno representa una buena oportunidad para sumar puntos importantes en la lucha por la permanencia y comenzar a consolidar el proyecto encabezado por Darío Franco.

En cambio, Central Córdoba buscará que la incertidumbre institucional no se traslade al campo de juego y tratará de iniciar el Clausura con un resultado positivo mientras la dirigencia avanza en la contratación del nuevo entrenador.

Con necesidades diferentes, pero la misma obligación de comenzar con el pie derecho, mendocinos y santiagueños abrirán una nueva etapa del campeonato en un duelo que promete intensidad desde el primer minuto.

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Gimnasia de Mendoza Central Córdoba Clausura
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