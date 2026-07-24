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Sadop rechazó la oferta salarial en Santa Fe y advirtió sobre medidas gremiales si el aumento se fija por decreto

El gremio que representa a los docentes privados confirmó que el 100% de los votantes consideró insuficiente la propuesta salarial. Anticiparon que podrían impulsar marchas, radios abiertas y otras protestas si la negociación se cierra por decreto. Amsafé hará lo propio pasado el mediodía. UDA también rechazó la propuesta

24 de julio 2026 · 11:14hs
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Sadop rechazó la oferta salarial en Santa Fe y advirtió sobre medidas gremiales si el aumento se fija por decreto

El secretario general de Sadop Santa Fe, Pedro Bayugar, confirmó que el resultado de la consulta realizada entre los docentes privados dejó un fuerte rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en el marco de la paritaria docente.

• LEER MÁS: UDA Santa Fe rechazó la oferta salarial del Gobierno y exige una nueva convocatoria a paritarias

Según explicó, el 100% de los afiliados consideró insuficiente la oferta, aunque alrededor de un 20% optó por aceptarla en disconformidad, mientras que el resto la rechazó. "La aceptaron en disconformidad precisamente por la insuficiencia de la propuesta y porque no hay una perspectiva clara de que continúe la negociación", sostuvo el dirigente.

Sadop reclama una recomposición del salario docente

Desde el gremio remarcaron que la oferta oficial no recupera la pérdida del poder adquisitivo acumulada y cuestionaron que el acta paritaria no establezca un mecanismo concreto para continuar negociando mejoras.

Además, manifestaron preocupación por la posibilidad de que el Ejecutivo provincial otorgue el aumento por decreto. "Ese es un temor cierto y concreto. Sería una forma muy negativa de terminar una negociación, porque cuando no hay acuerdo lo que corresponde es seguir negociando hasta alcanzarlo", señalaron.

Qué medidas analiza el gremio

Ante un eventual cierre unilateral de la discusión salarial, desde Sadop aseguraron que el Consejo Directivo quedó facultado para impulsar distintas medidas gremiales, aunque evitaron anticipar un cronograma.

Entre las alternativas mencionaron:

  • Radios abiertas.
  • Marchas de antorchas.
  • Manifestaciones públicas.
  • Otras acciones gremiales "dentro del marco legal".

El dirigente explicó que las medidas buscan expresar el malestar del conjunto de la docencia, especialmente en un contexto donde el sistema de Asistencia Perfecta desalienta la realización de paros por los descuentos salariales.

Críticas a la política salarial del Gobierno

Consultado sobre el impacto de las protestas, el representante sindical sostuvo que existe un creciente rechazo social hacia la política salarial del Ejecutivo provincial.

"El gobernador ha ido perdiendo votos. Hay un rechazo de la sociedad a esta política y eso se expresa también en momentos electorales", afirmó.

No obstante, reconoció que hasta el momento el Gobierno no modificó el esquema de premio por asistencia ni incorporó los principales reclamos planteados por los sindicatos durante la negociación.

El reclamo: un plan para recuperar el salario

Desde Sadop aclararon que el planteo del gremio no consiste en recuperar toda la pérdida salarial de manera inmediata, sino en acordar un plan de recomposición progresiva. "No pedimos que nos paguen todo de la noche a la mañana, sino que exista un plan que permita recomponer paulatinamente el salario y que termine superando la inflación", explicaron.

En ese sentido, cuestionaron que el Gobierno tome como única referencia la inflación. "Nunca acordamos que la inflación fuera la pauta de recomposición salarial. Esa referencia fue establecida unilateralmente por el Gobierno."

La discusión por el "cargo testigo"

Otro de los puntos de conflicto es la definición del cargo testigo sobre el cual el Gobierno calcula los salarios docentes. Desde Sadop sostienen que debe tomarse como referencia el maestro de grado de jornada simple sin antigüedad, mientras que la Provincia utiliza el maestro con extensión de jornada, cuya remuneración es aproximadamente un 30% superior.

Para el sindicato, esa diferencia distorsiona el análisis sobre el salario real que percibe un docente al iniciar su carrera.

Por qué los docentes cobran menos que otros estatales

Finalmente, el gremio explicó que la estructura salarial docente es distinta a la del resto de la administración pública. Según detallaron, mientras otros sectores cuentan con escalas intermedias y adicionales por títulos académicos, en la docencia la carrera salarial tiene menos posibilidades de progresión.

"A nosotros no nos pagan ningún título: ni el de maestro, ni el de licenciado, ni el de magíster ni el de doctor. Esas diferencias hacen que tengamos carreras distintas y también salarios diferentes", concluyeron.

Amsafé decide entre todas mociones por el rechazo

Este viernes, el gremio de los docentes públicos (Amsafé) dará a conocer el resultado definitivo de la votación provincial que determinará si se acepta o se rechaza la oferta de aumento salarial presentada por el Gobierno de la provincia para el segundo semestre de 2026.

"Las opciones van desde jornadas semanales de reclamo hasta paros de 48 horas para la próxima semana e incluso la posibilidad de discutir la suspensión de actividades por tiempo indeterminado", indicaron desde el gremio

Delegación La Capital (4 Mociones)

Moción 1: Rechazo sin paro. Propone jornadas de protesta en las escuelas por la situación previsional, el servicio de Iapos y escuelas técnicas, adhiriendo a medidas de CTA, UTEP y CTERA.

Moción 2: Rechazo con paro de 48 horas los días 28 y 29 de julio, acompañado de movilizaciones provinciales y asambleas evaluativas.

Moción 3: Rechazo con fondo de huelga, jornada de desobligación el 29 de julio y cese de actividades con marcha para el 6 de agosto.

Moción 4: Rechazo con acciones gremiales dentro de los establecimientos y adhesión al cronograma de protestas nacionales.

• LEER MÁS: Paritaria Central: UPCN aceptó la oferta salarial y ATE la aprobó en disconformidad con reclamos por mejoras laborales

Sadop paritarias rechazo
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