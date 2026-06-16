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Solo lo consiguieron Italia y Brasil: ¿qué buscará Argentina en el Mundial 2026?

La “Albiceleste” comenzará su participación esta noche cuando se enfrente con Argelia.

16 de junio 2026 · 15:00hs
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Solo lo consiguieron Italia y Brasil: ¿qué buscará Argentina en el Mundial 2026?

La Selección argentina debutará este martes en el Mundial 2026 cuando se enfrente con Argelia, en una edición donde irá en busca de un impresionante logro que solo consiguieron Italia y Brasil.

Los dirigidos por Lionel Scaloni, que hace tres años y medio tocaron el cielo con las manos al conseguir el tercer título Mundial para la Argentina, intentarán conseguir el bicampeonato.

Las únicas selecciones que pudieron conseguirlo fueron las de Italia y Brasil, hace varias décadas.

Los primeros en obtener el bicampeonato fueron los italianos, gracias a sus consagraciones en Italia 1934 y Fracia 1938, donde superaron 2-1 en tiempo suplementario a Checoslovaquia y 4-2 a Hungría, respectivamente.

Brasil, por su parte, ganó de manera consecutiva las ediciones de Suecia 1958 y de Chile 1962. En la primera de estas finales derrotó 5-2 a los locales, mientras que cuatro años después derrotó a Checoslovaquia por 3-1.

Las que estuvieron cerca de lograr lo que intentará la Argentina en el Mundial 2026

A lo largo de la historia de los Mundiales hubo otras selecciones que estuvieron muy cerca de conseguir el bicampeonato, pero finalmente no lo lograron.

Una de ellas fue la Selección argentina, que ganó en México 1986, mientras que en Italia 1990 cayó en la final.

Por otra parte, Brasil también estuvo muy cerca de conseguir un nuevo bicampeonato en la década del 90. En Estados Unidos 1994 consiguió su cuarta estrella, pero cuatro años después fue goleado en la final por Francia.

Finalmente, Francia estuvo a literalmente un mano a mano de conseguirlo. En Rusia 2018 se consagraron casi sin despeinarse; sin embargo, en Qatar 2022 la Selección argentina los dejó en las puertas de la gloria luego de una inolvidable final que se definió en los penales.

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