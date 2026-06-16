El minuto a minuto de la Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Argentina, con un golazo de Leo Messi, ya le está ganando a Argelia por 1-0, por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. La Selección defiende el título logrado en Qatar 2022.

La Selección Argentina ya está venciendo a Argelia, por 1-0 en el Kansas City Stadium, en el marco de la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026. Lionel Messi a los 16' del primer tiempo abrió la cuenta para el elenco nacional.

El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni pone primera en una nueva Copa Mundial de la FIFA en busca del bicampeonato, tras haberse consagrado en Qatar hace cuatro años.

Live Blog Post Arrancó el partido en Kansas entre Argentina y Argelia Argentina ya enfrenta a Argelia en el Kansas City Stadium, en su estreno en el Grupo J de la Copa del Mundo, donde defiende el título logrado en Qatar 2022. Lionel Messi festejo Venezuela @Argentina

Live Blog Post PT 16' ¡Golazo de Argentina! Genialidad de Leo Messi desde afuera del área, para que la Albiceleste ya le esté ganando a Argelia por 1-0 en Kansas Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2067055614409224688&partner=&hide_thread=false GOLAAAAAZO DE LEO Exquisito pase de Rodrigo De Paul y mejor definición de Messi para el 1 a 0 de @Argentina ante Argelia. pic.twitter.com/XyYWjHzXy9 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) June 17, 2026 Argentina Canadá Messi.jpg

Live Blog Post ¡Final del primer tiempo en Kansas! Argentina le está ganando a Argelia por 1-0, con un golazo de Leo Messi, en su debut en el Mundial 2026 Argentina Argelia.jpg

Formaciones de Argentina y Argelia

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb,Ibrahim Maza; Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa. DT: Vladimir Petkovic.

Árbitro: Szymon Marciniak

Estadio: Kansas City Stadium