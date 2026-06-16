La Selección Argentina ya está venciendo a Argelia, por 1-0 en el Kansas City Stadium, en el marco de la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026. Lionel Messi a los 16' del primer tiempo abrió la cuenta para el elenco nacional.
El minuto a minuto de la Argentina ante Argelia en el Mundial 2026
Argentina, con un golazo de Leo Messi, ya le está ganando a Argelia por 1-0, por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. La Selección defiende el título logrado en Qatar 2022.
Por Ovación
El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni pone primera en una nueva Copa Mundial de la FIFA en busca del bicampeonato, tras haberse consagrado en Qatar hace cuatro años.
Formaciones de Argentina y Argelia
Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb,Ibrahim Maza; Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa. DT: Vladimir Petkovic.
Árbitro: Szymon Marciniak
Estadio: Kansas City Stadium