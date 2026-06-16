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El minuto a minuto de la Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Argentina, con un golazo de Leo Messi, ya le está ganando a Argelia por 1-0, por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. La Selección defiende el título logrado en Qatar 2022.

Ovación

Por Ovación

16 de junio 2026 · 22:02hs
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El minuto a minuto de la Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

El minuto a minuto de la Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

El minuto a minuto de la Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

La Selección Argentina ya está venciendo a Argelia, por 1-0 en el Kansas City Stadium, en el marco de la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026. Lionel Messi a los 16' del primer tiempo abrió la cuenta para el elenco nacional.

El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni pone primera en una nueva Copa Mundial de la FIFA en busca del bicampeonato, tras haberse consagrado en Qatar hace cuatro años.

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Arrancó el partido en Kansas entre Argentina y Argelia

Argentina ya enfrenta a Argelia en el Kansas City Stadium, en su estreno en el Grupo J de la Copa del Mundo, donde defiende el título logrado en Qatar 2022.

Lionel Messi festejo Venezuela

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PT 16' ¡Golazo de Argentina!

Genialidad de Leo Messi desde afuera del área, para que la Albiceleste ya le esté ganando a Argelia por 1-0 en Kansas

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¡Final del primer tiempo en Kansas!

Argentina le está ganando a Argelia por 1-0, con un golazo de Leo Messi, en su debut en el Mundial 2026

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Formaciones de Argentina y Argelia

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb,Ibrahim Maza; Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa. DT: Vladimir Petkovic.

Árbitro: Szymon Marciniak

Estadio: Kansas City Stadium

Argentina Argelia Mundial
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