Defensa y Argentinos, duelo clave por los puestos de clasificación en Florencio Varela El encuentro se juega desde las 16.15 horas de Argentina en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. Se podrá ver por ESPN Premium. Por Ovación 10 de octubre 2025 · 09:53hs

Defensa y Justicia y Argentinos Juniors chocan este viernes en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.15 horas de Argentina en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. Se podrá ver por ESPN Premium.

Con campañas similares, el “Halcón” está quinto y no puede ceder lugares dentro de la zona de playoffs; mientras que el “Bicho”, un tanto más irregular, marcha octavo. Ambos equipos llegan tras empates. Probables formaciones de Defensa y Justicia vs Argentinos Juniors Defensa: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Lucas González, Aarón Molinas; Juan Miritello, Abiel Osorio. DT: Mariano Soso. Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Lautaro Giaccone o Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.