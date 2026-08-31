Defensa y Justicia venció a Platense y escaló al segundo puesto de la Zona A

El Halcón de Varela abrió el marcador de la mano de Héctor David Martínez, venció 1-0 al Calamar y, ahora, se ubica en la segunda posición de su grupo, siendo escolta de Gimnasia de Mendoza

Defensa y Justicia venció a Platense y es escolta en la Zona A.

El Halcón cantó victoria en Florencio Varela con un ajustado 1 a 0. Este lunes, Defensa y Justicia le ganó a Platense y es escolta de Gimnasia de Mendoza.

Los dirigidos por Julio Vaccari generaron peligro a los 8 minutos con una volea de David Barbona que salió cerca del palo izquierdo de Juan Pablo Cozzani.

Defensa y Justicia fue por más. Antes del cuarto de hora, Platense volvió a salvarse. Un córner de Barbona encontró el cabezazo de Leandro Fernández, que reventó el palo izquierdo de la visita.

A cinco para el descanso, el Calamar asustó al Halcón. Agustín Lagos combinó con Guido Mainero, que se la sirvió a Nicolás López. Sin embargo, el Diente, en posición inmejorable, le pegó mal.

En la complementaria parecía ser más el Marrón. A los 2 minutos, Mainero exigió desde afuera y Matías Borgogno respondió en pleno vuelo.

Si bien el Halcón llegaba en una jugada de Tiziano Perrotta, el Calamar también tenía la suya. Juan Gauto disparó desde afuera con un tiro venenoso que resolvió Borgogno.

A la media hora del segundo tiempo vino el tanto del triunfo para los de Mariano Soso. Un tiro libre de Barbona encontró a David Martínez a espaldas de todos. Y el ex Inter Miami sorprendió para conectar al fondo de la red.

Defensa y Justicia estiró el buen momento y derrotó a Platense por 1 a 0. De esa forma, los de Florencio Varela quedaron a un punto de Gimnasia de Mendoza, que lidera en la zona.