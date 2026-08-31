Santa Fe festejó en el último Nacional en la provincia del Chaco

El seleccionado masculino Sub 14 de la Federación Santafesina de Vóley se consagró en el Nacional desarrollado en Resistencia tras imponerse a Metropolitana. La mujeres ocuparon la cuarta posición.

La provincia del Chaco vivió un cierre inolvidable de un Campeonato Nacional Sub 14 que será recordado como uno de los mejores de los últimos tiempos por la calidad de la organización, las más de dos mil personas en las definiciones y la emotividad de su desenlace. Santa Fe en el masculino y Metro en el femenino, los campeones. De esta competencia participaron 22 federaciones que compitieron en ambas ramas entre martes y sábado. Luego de la fase de grupos se rankearon los equipos y se jugaron los Play Off y reubicaciones.

En la jornada final, en la disputa por los terceros puestos, Río Negro venció a La Pampa y selló un enorme torneo con su lugar en el podio, mientras que Córdoba hizo lo propio en el femenino con un 3-0 ante Santa Fe. Luego fue el turno de las finales. En el masculino, ambos llegaron invictos y en un partidazo, finalmente Santa Fe se dio el gran gusto contra Metro en el tie break para romper la hegemonía de los de Capital en estos torneos. Más tarde, en la definición femenina, Metro tuvo su desquite con un gran 3-1 contra Chaco para gritar campeón.

Santa Fe se coronó campeón en varones

En la final masculina, la Federación Santafesina se impuso a Metropolitana por 3 a 2 bajo los arbitrajes de Eric Muñoz y Sofía Larraya. Los parciales fueron 25-14, 20-25, 21-25, 25-14 y 15-9. Es importante destacar que el MVP fue Francisco Villalba del Club Sonder de la ciudad de Rosario, quien además cumplió un gran certamen. En semifinales, la FSV derrotó al representativo de Río Negro por 3 a 0 con parciales de 25-19, 25-12 y 25-15.

En la fase clasificatoria la escuadra santafesina consiguió vencer a Catamarca por 3 a 1 con parciales de 25-14, 25-13, 26-28 y 25-3, superó a Córdoba por 3 a 0 con parciales de 25-11, 25-16 y 25-13. Posteriormente, a Chubut por 3 a 0 con parciales de 25-10, 25-10 y 25-13, y a La Rioja por 3 a 0 con segmentos de 25-9, 25-18 y 25-11. Además, lo hizo ante Río Negro por 3 a 0 con parciales de 25-13, 25-11 y 25-15.

El plantel de Santa Fe estuvo integrado por Roy Sánchez Gómez, Bautista Zupel, Francisco Villalba, Agustín Masella, Bruno Páez, Joaquín Bertoni, Mateo Bosch Nuss, Gastón Reviriego, Benjamín Brac, Lian Ojeda, Máximo Maldonado, Benjamín Turich, Santiago Harment y Tomás Armendia.

El representativo masculino de la Federación Santafesina se impuso en la final a Metropolitana en tie break.

En cuanto a la rama femenina, las chicas de Santa Fe fueron cuartas cumpliendo un buen desempeño. Jugaron bueno partidos, ante rivales muy duros. En semifinales, la FSV cayó superada por Chaco por 3 a 0, y en el cruce por el tercer puesto fue derrotado por Córdoba 3 a 0 con parciales de 16-25, 17-25 y 18-25. En la fase regular, las chicas de la provincia de Santa Fe, venció a Mendoza por 3 a 0, a La Rioja por 3 a 1, La Pampa por 3 a 0, Chubut por 3 a 0, y 3 a 0 ante el representativo de La Rioja.

El plantel femenino de Santa Fe estuvo integrado por: Delfina Strangioni, Charo Álvarez, Luana Chocron, Alma Funes, Renata Montoto, Angelina Druetta, Lourdes Cencha, Guadalupe Ribadeneira, Pilar Cereda, Camila Giordano, Juliana Dávalos, Mora Piccolo, Violeta De Bruno y Helena Villata.

-Posiciones masculino: 1° Santa Fe, 2° Metropolitana, 3° Río Negro, 4° La Pampa, 5° Mendoza, 6° San Juan, 7° Corrientes, 8° Misiones, 9° Tucumán, 10° Chaco.

-Posiciones femenino: 1° Metropolitana, 2° Chaco, 3° Córdoba, 4° Santa Fe, 5° Entre Ríos, 6° Tucumán, 7° San Juan, 8° Mendoza, 9° Bonaerense, 10° Río Negro.