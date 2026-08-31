En un intenso partido, Estudiantes y Newell's no se sacaron ventaja

El Pincha y la Lepra igualaron sin goles en un partido con muchas ocasiones de gol. El arquero rojinegro Josué Reinatti fue la gran figura del cotejo

En uno de los partidos que cerraron la fecha 7 del Torneo Clausura, Estudiantes y Newell's empataron 0-0 en UNO . El encuentro fue muy disputado y, si bien el Pincha tuvo las chances más claras, ninguno de los dos pudo romper el cero y se repartieron puntos en La Plata.

El partido fue extremadamente parejo, desde el inicio hasta el final. Estudiantes intentó tomar el protagonismo en el arranque, pero Newell's planteó un partido trabado en el mediocampo y no hubo un claro dominador en los primeros minutos.

De todas maneras, las más claras de la primera mitad fueron para el local: un remate dentro del área de Gabriel Neves que tapó muy bien Josué Reinatti y un cabezazo de Guido Carrillo que se estrelló en el travesaño.

Ya en el segundo tiempo, el equipo dirigido por el Cacique Medina mantuvo la misma postura, pero aún sin poder traducirlo en el marcador. De hecho los de Frank Darío Kudelka también tuvieron sus oportunidades, como una clara chance que Lautaro Rios se perdió debajo del arco tras una fallida salida de Fernando Muslera.

Estudiantes continúa fuera de los primeros 8 de la Zona A que se están metiendo en los playoffs y deberá visitar a Vélez, uno de los animadores del campeonato, el próximo domingo desde las 17hs en Liniers. Por su parte, a Newell's se le viene nada más y nada menos que el clásico ante Rosario Central. El partido se disputará el domingo a las 14.45hs en el Gigante de Arroyito.