Navone hizo historia ante Djokovic y McEnroe sorprendió con una frase irónica

El estadounidense minimizó la victoria del argentino frente a Novak Djokovic y lanzó una frase irónica sobre su próximo partido en el US Open.

Mariano Navone consiguió este lunes el triunfo más importante de su carrera al derrotar a Novak Djokovic en la primera ronda del US Open. El argentino se impuso en cinco sets, después de más de cuatro horas y media de partido, y avanzó a la siguiente instancia. Sin embargo, la victoria también quedó envuelta en una polémica por los dichos de John McEnroe.

La inesperada frase de McEnroe

El extenista estadounidense, ganador de siete títulos de Grand Slam y ex número uno del mundo, fue comentarista durante la transmisión oficial del torneo. Tras la victoria de Navone, lanzó una frase que generó críticas por el tono utilizado.

“Vas a jugar la segunda ronda en la cancha 21”, expresó McEnroe, en referencia a que el argentino dejaría el estadio Arthur Ashe para disputar su próximo encuentro en una cancha secundaria.

El estadounidense ya había minimizado las posibilidades de Navone antes del partido, cuando consideró que no representaría mayores dificultades para Djokovic. Por eso, su comentario posterior fue interpretado como una nueva muestra de desdén hacia el tenista argentino.

Navone hizo historia ante Djokovic

Más allá de las palabras de McEnroe, Navone consiguió una victoria histórica ante uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. El argentino se impuso por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, en un encuentro disputado bajo el techo del Arthur Ashe por las condiciones climáticas.

Djokovic sufrió problemas físicos durante buena parte del partido y evidenció dificultades para mantener su nivel. Navone, en cambio, mostró fortaleza mental y supo aprovechar sus oportunidades para dar vuelta el encuentro y quedarse con una victoria inolvidable.

Después de su comentario irónico, McEnroe también reconoció el esfuerzo del argentino y le deseó lo mejor. Además, le recomendó mantener la intensidad mostrada ante Djokovic y disfrutar de un momento que ya forma parte de la historia de su carrera.