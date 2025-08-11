Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"

En el marco de su 25 Tour, Axel se presentará en Paraná el jueves 21 de agosto a las 21 en el Teatro 3 de Febrero

En el marco de su 25 Tour, Axel se presentará en Paraná el jueves 21 de agosto a las 21 en el Teatro 3 de Febrero . Las entradas están disponibles en la boletería del teatro, ubicado en 25 de Junio 54, y a través de la plataforma Tickea.com.ar, con una promoción especial de tres y seis cuotas sin interés para clientes del Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

El espectáculo ofrecerá un recorrido por los grandes clásicos de su carrera en versiones completamente renovadas, junto a las canciones de su más reciente disco Vuelve, nominado a los Premios Gardel como Mejor Álbum Artista Pop.

Esta propuesta repasa la historia de uno de los artistas más populares del país y también se apoya en un nuevo concepto escénico y sonoro, con producción musical de Maxi Espíndola (MYA) y una puesta diseñada para emocionar y sorprender a todo el público.

A lo largo de estos 25 años, Axel construyó una trayectoria que combina canciones que forman parte de la memoria colectiva con nuevas composiciones que mantienen viva la conexión con sus seguidores.

En diálogo con UNO, aseguró: “Lo que sigue intacta es la pasión, siempre el motor es la pasión. Es lo que me llevó a correr el riesgo de seguir lo que amo. Sigo lleno de sueños, de ilusiones, buscando nuevos objetivos y creciendo día a día. Desde que me levanto hasta que me acuesto pienso en la música, en las giras, en el público, en seguir sorprendiendo al público”.

En ese repaso íntimo por lo aprendido, reconoció que el camino no siempre fue sencillo: “Aprendí que en el camino hay más ‘no’ que ‘sí’, hay más puertas que se cierran que las que se abren. Siempre fui muy crédulo, idealista, ingenuo y por esas razones me he comido varios golpes, porque me encontré con gente que no me tiraba buena onda. Pero no me arrepiento de nada, todo me sirvió para aprender, crecer y estar donde estoy hoy, celebrando 25 años con la música, y eso es lo más importante”.

La prioridad es la gente

Para Axel, el trabajo constante es la base de cualquier logro. “No conozco éxito que no esté parado en el laburo, en laburar y laburar sin parar. Que la inspiración siempre te encuentre trabajando, como dicen”, afirmó.

Y sobre el armado del repertorio para esta gira, sostuvo que la prioridad es su público: “Lo difícil fue elegir las canciones. Son nueve discos, muchísimas canciones. Todo se elige en base a lo que quiere la gente, por supuesto que hay una cuota de lo que yo quiero hacer y me gusta, pero siempre voy a priorizar lo que el público quiera escuchar. No me gustaría que la gente diga: ‘Uy, pero no tocó tal tema’. Siempre voy a escuchar a mi público y le voy a dar el show que buscan y se merecen. Después les daré lo que a mí me gusta, lo que quiero que conozcan. Pero siempre la prioridad es el público”.

Con gratitud y entusiasmo, el artista se prepara para reencontrarse con sus seguidores entrerrianos y santafesinos y compartir un show que será, para muchos, un viaje por la banda sonora de sus vidas. “Siento gratitud por todos estos años, por el cariño que la gente me brinda hace 25 años”, expresó.