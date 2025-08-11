Este domingo se completó la tercera fecha del segundo certamen Promocional 2025. Colón y Arroyo Leyes mandan en la zona B, en tanto Kimberley, último campeón, lo hace en la zona A.
Promocional: Arroyo Leyes, Colón y Kimberley siguen invictos
Arroyo Leyes le ganó a Colón (SJ) por 68-59, Colón vencipo a Recreo 78-38 y Kimberley batió a Progreso por 84-61 en la tercera fecha del Promocional.
Por Ovación
TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 3 - DOMINGO 10 DE AGOSTO
ZONA A
Alianza (Santo Tomé) 56 (José Almada 14) - Central Rincón 42 (Carlos Mendieta 16)
Kimberley 84 (Lucas Widder 17) - Unión y Progreso 61 (Nicolás Castella 13)
Libre: Alumni (LP)
Posiciones: Kimberley 6 (3-0); Alumni 3 (1-1); Central Rincón 2 (0-2); Alianza 2 (1-1); Unión y Progreso 1 (0-1)
ZONA B
Santa Rosa 49 (Carlos Papa 21) - Atlético Franck 35 (Diego Hang 7)
Colón (SF) 78 (Luca Groppelli 15) - Polideportivo Recreo 38 (Martín Llorensi 14)
Colón (SJ) 59 (Diego Ríos 12) - Atlético Arroyo Leyes 68 (Adrián Coitinho 14)
Posiciones: Colón (SF) y Atlético Arroyo Leyes 6 (3-0); Santa Rosa 5 (2-1); Atlético Franck 3 (0-3); Colón (SJ) y Polideportivo Recreo 2 (0-2)
Fuente: ASB