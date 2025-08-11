Uno Santa Fe | Ovación | santafesina

Una santafesina estuvo muy cerca de subirse al podio en remo

La santafesina Ingrid Marcipar de Regatas de Santa Fe quedó cuarta en la prueba de cuatro sin timonel femenino en las primeras finales del remo en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

11 de agosto 2025 · 08:27hs
La santafesina Ingrid Marcipar

La santafesina Ingrid Marcipar, segunda desde la izquierda, integra la selección nacional de remo en Asunción.

Con una intensidad palpable en la fría mañana asuncena, los atletas demostraron todo su talento en una competencia ardua y emocionante. Cada remada fue un despliegue de fuerza, técnica y determinación, con el único objetivo de asegurar un lugar en el desenlace de cada categoría de remo. Una fiesta no sería completa sin la presencia del público local e internacional. Un puñado de almas se convirtió en una multitud. En la orilla, un pequeño grupo de aficionados paraguayos alentaba a los remeros que representaban a su nación.

La santafesina Ingrid Marcipar estuvo cerca del podio

En el primer día de medallas para el remo, la delegación argentina estuvo al borde del podio en tres de las pruebas que se desarrollaron en la Bahía de Asunción. Agustín Annese y Fernando Álvarez finalizaron en el cuarto lugar en Dos Remos sin Timonel Masculino (M2-) y la misma posición se repitió en Cuatro sin Timonel Femenino (W4-) y en Ocho Masculino (M8+).

En la prueba de Cuatro sin Timonel Femenino (W4-), el equipo argentino integrado por la santafesina Ingrid Marcipar, Iara Simonitti, Catalina Deandrea y Florencia Duarte, también finalizó en el cuarto puesto, a casi 13 segundos de Chile.

En el Ocho Masculino (M8+), el equipo compuesto por Agustín Annese, Guadalupe Louzao, Fernando Álvarez, Emilio Battilana, Juan Jijón, Máximo Pacheco, Marcos Rojas, Martín Mansilla y Santino Menin, obtuvo la cuarta posición por detrás de Chile, Brasil y Cuba.

La dupla Jijon-Pacheco se ubicó sexta en la final del doble par remos cortos (M2X), cronometrando 6:41:41. Las medallas quedaron en poder de los brasileros Joao Batista-Daniel Passold (oro, 6:31:97), los chilenos Martín Arcos-Benito Rosas (plata, 6:33:28) y los mexicanos José Navarro-Roberto Ahumada (bronce, 6:34:71).

Cerrudo ganó la final B en la prueba de un par de remos cortos (W1X), con un tiempo de 8:12:13, mejorando considerablemente sus registros de ayer. Superó a la guatemalteca Lesli González (8:21:41) y a la cubana Ana Jiménez (8:37:86).

santafesina Ingrid Marcipar Asunción
