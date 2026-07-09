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Deschamps: "Son tres semifinales consecutivas y eso ya está bien"

El entrenador habló tras la victoria sobre Marruecos valorando en sí mismo meterse de nuevo entre las cuatro mejores del Mundial 2026

9 de julio 2026 · 21:51hs
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Deschamps destacó que Francia llegó a tres semifinales de manera consecutiva.

Deschamps destacó que Francia llegó a tres semifinales de manera consecutiva.

El técnico de Francia, Didier Deschamps, habló este jueves después del pase a las semifinales del Mundial 2026 venciendo a Marruecos. Por un lado, valoró haberse metido entre los cuatro mejores del certamen una vez más en su ciclo, aunque instó a ir por más y elogió el nivel de sus jugadores.

Los elogios de Deschamps a sus jugadores

"Son tres semifinales consecutivas, así que ya eso está bien, pero aunque parezca lógico y natural, hay que conseguirlo. Evidentemente tengo jugadores extraordinarios, de lo contrario no llegaríamos hasta aquí", dijo, e hizo recordar a la frase antipresión de Lionel Scaloni tras la agónica victoria de Argentina sobre Egipto: "Necesitás jugadores que crean que si hoy se perdía, ¿cuál es el problema? Eso te hace jugar más tranquilo".

"Ha sido complicado porque hoy, fallando el penal, con las ocasiones que no convertimos... Cuando es Kylian, no hay problema, nunca duda, aunque ya había tenido una ocasión antes de marcar también. Es estupendo, estamos donde queríamos estar, así que ahora vamos a recuperarnos bien y mañana veremos quién será nuestro rival", se tranquilizó en torno al próximo España-Bélgica del que saldrá su rival del martes.

"Para eso estamos aquí, y los jugadores tienen ese deber de hacerlo todo. A veces sale bien, no siempre, pero se trata de hacer todo para llegar lo más alto posible. Hoy superamos una etapa importante, volvemos a estar en el último cuadro, eso significa que estamos aquí", se agrandó el DT.

Por último, se refirió a las salidas anticipadas de Kylian Mbappé y Manu Koné: dijo que el primero sentía "alguna molestia" en el tobillo y el segundo "había recibido un golpe en la rodilla y tenía algunos calambres".

Deschamps Francia Marruecos
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