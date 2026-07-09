Colón ya conoce el día y la hora de los encuentros de las fechas 22 y 23 de la zona A

Mientras Colón tiene la mira en el partido con Central Norte, se conoció la programación de los duelos de la fechas 22 y 23 de la zona A

Colón atraviesa una semana de preparación con el foco puesto en el duelo de este domingo frente a Central Norte, donde buscará conseguir su segunda victoria consecutiva para seguir prendido en la pelea por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional .

Colón ya sabe cuándo recibirá a Chaco For Ever

Sin embargo, en las últimas horas también hubo novedades respecto al calendario. Se confirmó el día y el horario del compromiso de la fecha 22 en el Brigadier López frente a Chaco For Ever: se disputará el domingo 26 de julio, desde las 15.30, en un partido que puede tener una importancia determinante en la lucha por los puestos de privilegio de la categoría.

Colón, con día y hora para jugar en la fecha 22 ante Chaco For Ever. Prensa Chaco For Ever

A más de un hincha le puede llamar la atención que Colón vuelva a enfrentarse de nuevo con el conjunto chaqueño. Sin embargo, la explicación está en el desarrollo del calendario.

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El cruce que ambos protagonizaron hace apenas unas semanas correspondió a la fecha 4, que había quedado pendiente luego de la suspensión del fútbol argentino por la huelga de AFA. Recién tiempo después pudo disputarse ese encuentro, por lo que ahora volverán a verse las caras en el marco de la programación habitual del campeonato.

Colón ya sabe cuándo visitará a Acassuso

Por otra parte, también afloró el compromiso de la fecha 23, donde Colón visitará a Acassuso el sábado 1 de agosto, a partir de las 15. Todos horarios de invierno.

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Antes de pensar en ese compromiso, el equipo de Ezequiel Medrán tendrá un desafío importante este fin de semana frente a Central Norte. Un triunfo le permitiría sostener el envión tras la victoria en Puerto Madryn y continuar metiendo presión en la parte alta de la tabla.