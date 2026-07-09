Colón atraviesa una semana de preparación con el foco puesto en el duelo de este domingo frente a Central Norte, donde buscará conseguir su segunda victoria consecutiva para seguir prendido en la pelea por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional.
Colón ya conoce el día y la hora de los encuentros de las fechas 22 y 23 de la zona A
Mientras Colón tiene la mira en el partido con Central Norte, se conoció la programación de los duelos de la fechas 22 y 23 de la zona A
Por Ovación
Colón ya sabe cuándo recibirá a Chaco For Ever
Sin embargo, en las últimas horas también hubo novedades respecto al calendario. Se confirmó el día y el horario del compromiso de la fecha 22 en el Brigadier López frente a Chaco For Ever: se disputará el domingo 26 de julio, desde las 15.30, en un partido que puede tener una importancia determinante en la lucha por los puestos de privilegio de la categoría.
A más de un hincha le puede llamar la atención que Colón vuelva a enfrentarse de nuevo con el conjunto chaqueño. Sin embargo, la explicación está en el desarrollo del calendario.
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El cruce que ambos protagonizaron hace apenas unas semanas correspondió a la fecha 4, que había quedado pendiente luego de la suspensión del fútbol argentino por la huelga de AFA. Recién tiempo después pudo disputarse ese encuentro, por lo que ahora volverán a verse las caras en el marco de la programación habitual del campeonato.
Colón ya sabe cuándo visitará a Acassuso
Por otra parte, también afloró el compromiso de la fecha 23, donde Colón visitará a Acassuso el sábado 1 de agosto, a partir de las 15. Todos horarios de invierno.
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Antes de pensar en ese compromiso, el equipo de Ezequiel Medrán tendrá un desafío importante este fin de semana frente a Central Norte. Un triunfo le permitiría sostener el envión tras la victoria en Puerto Madryn y continuar metiendo presión en la parte alta de la tabla.