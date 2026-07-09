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Qué dijo Mbappé sobre la imagen que encendió las alarmas en Francia

La estrella francesa acusó una molestia en su tobillo derecho y salió de manera prematura en el triunfo ante Marruecos, por los cuartos de final del Mundial 2026

9 de julio 2026 · 21:33hs
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Mbappé pidió el cambio en el partido que Francia le ganó a Marruecos.

Mbappé pidió el cambio en el partido que Francia le ganó a Marruecos.

Francia ganó y está en semifinales: se impuso por 2-0 a Marruecos, en Boston, y está entre los mejores cuatro seleccionados del Mundial 2026. Sin embargo, una molestia de Kylian Mbappé encendió las alarmas.

Mbappé pidió el cambio en el segundo tiempo

El crack de Real Madrid -quien falló un penal pero luego marcó el gol que abrió el marcador- acusó un dolor en su tobillo derecho a 13 minutos del final: pidió el cambio y Jean-Philippe Mateta ingresó en su lugar.

El capitán de Les Bleus, quien recibió una fuerte patada de Issa Diop a los 18 minutos del segundo tiempo, fue atendido por los médicos en el banco de suplentes e incluso le pusieron hielo en la zona afectada.

La imagen de Mbappé sentado en el campo lógicamente preocupó a los hinchas de Francia, más pensando que al encuentro todavía lo quedaban varios minutos. La prematura salida llamó la atención y generó una alarma.

Sin embargo, ya una vez que finalizó el partido el crack francés se mostró sin problemas para desplazarse en medio de los festejos (hasta saltó junto a sus compañeros) y luego, en diálogo con la prensa, terminó de confiar que el golpe en el tobillo fue el motivo de la modificación.

"Mateta estaba más preparado que yo para jugar los últimos 15 minutos", aseguró el delantero de Real Madrid, quien con un partido más disputado alcanzó a Messi como el máximo goleador del Mundial con ocho tantos.

La última imagen de Mbappé al salir del estadio fue captada por la cámara de TyC Sports y terminó de llevar tranquilidad a los franceses pensando en los últimos dos compromisos que tendrá el seleccionado galo: semifinal con España o Bélgica y final o partido por el tercer puesto.

Precisamente, el triunfo de hoy ante Marruecos le permitirá a Mbappé disputar una vez más todos los encuentros de un Mundial: fue campeón en Rusia 2018, subcampeón en Qatar 2022 y ahora se garantizó estar, al menos, en el duelo por el tercer puesto.

Mbappé marcó un golazo y abrió el marcador para Francia: llegó a ocho goles en este Mundial (misma cantidad que Lionel Messi) y a 20 total en todas sus participaciones (quedó a uno de la Pulga, el máximo goleador histórico).

La única mancha que le dejó a Mbappé el encuentro, más allá del golpe en el tobillo, es que por primera vez erró un penal en un Mundial.

Mbappé Francia Marruecos
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