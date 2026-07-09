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Francia le ganó claramente a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial

Francia le ganó con autoridad a Marruecos por 2 a 0 en el Boston Stadium y es el primer semifinalista del Mundial 2026

9 de julio 2026 · 19:25hs
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Francia le ganó claramente a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial

Francia le ganó este jueves con autoridad a Marruecos por 2 a 0 en el Boston Stadium y es el primer semifinalista del Mundial 2026. Con los goles de Kylian Mbappé a los 15' del segundo tiempo y Ousmane Dembélé a los 21', los galos no pasaron y esperan por España o Bélgica.

El desarrollo del partido mostró a un conjunto marroquí completamente replegado, con la intención de cerrar espacios y resistir los avances franceses.

La estrategia de los dirigidos por Mohamed Ouahbi dio resultados durante gran parte de la primera mitad, en buena medida gracias a la actuación de Bounou, que respondió con dos intervenciones decisivas en los primeros cuatro minutos ante Kylian Mbappé y Désiré Doué.

Antes de la pausa de hidratación, Francia tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador, cuando Noussair Mazraoui cometió una infracción sobre Mbappé dentro del área y el árbitro argentino Facundo Tello sancionó penal.

El propio delantero del Real Madrid ejecutó desde los doce pasos, pero Bounou volvió a imponerse y mantuvo el empate tras una muy mala ejecución del goleador.

Francia siguió dominando el juego, aunque sin eficacia: Ousmane Dembélé estuvo cerca con un remate colocado que pasó junto al palo derecho, mientras que Lucas Digne probó desde media distancia y estrelló su disparo en el travesaño antes del descanso.

La diferencia llegó en el complemento cuando a los 60 minutos, Mbappé recibió un pase de Doué y definió con un remate con efecto al palo más alejado para marcar el 1 a 0.

Apenas seis minutos después, el delantero participó en otra acción ofensiva al asistir a Dembélé, quien avanzó desde la medialuna y definió junto al palo izquierdo para establecer el 2 a 0 definitivo.

Marruecos buscó descontar con un remate de Azzedine Ounahi que controló Mike Maignan y un cabezazo de Neil El Aynaoui que salió apenas desviado, pero no logró modificar el resultado.

Francia cerró la victoria y avanzó a las semifinales del Mundial, en donde tendrá el duro trabajo de medirse ante España de Lamine Yamal o Bélgica de Thibaut Courtois.

La síntesis de Francia y Marruecos

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Marruecos: Yassine Bounou; Achfraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine; Ayyoub Bouaddi, Neil Al Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Chemsdine Talbi; Bilal El Khanouss. DT: Mohamed Ouahbi.

Goles en el segundo tiempo: 15m Kylian Mbappé (F); 21m Ousmane Dembélé (F).

Incidencias en el primer tiempo: 28m Yassine Bounou (M), le atajó un penal a Kylian Mbappé (F).

Cambios en el segundo tiempo: 17m Sofyan Amrabat por Bouaddi (M); Soufiane Rahimi por El Khanouss (M); 25m Warren Zaïre-Emery por Koné (F); 29m Gessime Yassine por Diaz (M); Zakaria El Ouahdi por Salah-Eddine (M); 32m Jean-Philippe Mateta por Mbappé (F); Bradley Barcola por Doué (F); 40m Amine Sbai por Talbi (M); 42m Malo Gusto por Koundé (F).

Estadio: Boston Stadium.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

VAR: Hernán Mastrangelo (Argentina).

El resumen de Francia y Marruecos

Noticia en desarrollo...

Francia Marruecos Mundial
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