Santa Fe destacó la concesión de la Hidrovía e insiste con una ley de cabotaje para potenciar los puertos de la capital y del norte provincial

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, consideró que la firma del contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal representa "un paso muy importante", aunque sostuvo que todavía quedan temas pendientes.

Santa Fe destacó la concesión de la Hidrovía y pidió una ley de cabotaje para potenciar los puertos de la capital y del norte provincial

La firma del contrato de concesión de la Hidrovía marcó, para el Gobierno de Santa Fe, un avance en un proceso que la provincia siguió de cerca.

Así lo expresó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , quien aseguró que la administración santafesina tuvo "un rol muy activo" durante el proceso licitatorio y remarcó que ahora será necesario avanzar en una serie de definiciones para potenciar el impacto de la vía navegable sobre el sistema productivo.

"Es un paso más, muy importante. Hemos tenido un rol muy activo en esta licitación de la concesión de la hidrovía, el mantenimiento y el dragado", afirmó el funcionario en declaraciones a la emisora LT10.

El órgano de control y la baja del peaje

Puccini señaló que uno de los temas pendientes es la conformación del órgano de control de la concesión y adelantó que buscará reunirse con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, para abordar ese punto.

Según explicó, también espera que la reducción del 13,5% en el peaje anunciada por el Gobierno nacional se traduzca en un beneficio concreto para el sector productivo.

"Ojalá esta baja del 13,5% en el costo logístico fluvial llegue al productor agropecuario, porque es para eso que también peleamos", sostuvo.

La mirada de Santa Fe

Durante la entrevista, el ministro insistió en que la provincia siempre tuvo una visión más amplia sobre la Hidrovía y planteó que la discusión no debería limitarse a la concesión.

En ese sentido, destacó el potencial que representa para Santa Fe contar con 849 kilómetros de costa y consideró que la vía navegable puede convertirse en una oportunidad para fortalecer el sistema portuario provincial.

"Tenemos 849 kilómetros de agua que nos rodean y desde allí podemos hacer de nuestros puertos una oportunidad", afirmó.

Además, planteó que otro debate pendiente es el de la ley de cabotaje, al considerar que una eventual modificación podría generar un mayor movimiento de barcazas y beneficiar a los puertos de Santa Fe, Reconquista y un futuro puerto en Villa Ocampo.

Mayor calado y mejores accesos

Puccini también sostuvo que, además de la concesión, es necesario avanzar en otras obras vinculadas a la infraestructura logística.

Según explicó, si los puertos del Gran Rosario logran operar con mayor calado, los buques podrán completar sus cargas y reducir costos de transporte. Sin embargo, advirtió que ese objetivo debe ir acompañado por inversiones en los accesos terrestres.

"Es contradictorio pretender que se transporten más toneladas y no tener los accesos a los puertos en condiciones ni un sistema ferroviario acorde", señaló.

La licitación del Belgrano Cargas

Otro de los temas mencionados por el ministro fue la futura licitación del Belgrano Cargas. Puccini contó que funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo mantuvieron una reunión con autoridades nacionales para conocer el estado del proceso y que la provincia presentó un documento con propuestas para que sean incorporadas en los pliegos.

Entre los planteos, mencionó la necesidad de que quien resulte adjudicatario tenga la obligación de finalizar las obras del Circunvalar Ferroviario de Santa Fe, actualmente paralizadas.

Según explicó, la reactivación de ese proyecto permitiría evitar que los trenes de carga atraviesen la ciudad de Santa Fe y mejoraría la logística provincial.

Finalmente, el ministro sostuvo que Santa Fe busca participar en las discusiones nacionales con propuestas vinculadas al desarrollo productivo. En ese sentido, recordó que la provincia ya presentó documentos técnicos durante el proceso de la Hidrovía y en la defensa del biodiésel, y afirmó que esa misma estrategia se está replicando en el debate sobre el futuro del sistema ferroviario de cargas.