Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe destacó la concesión de la Hidrovía e insiste con una ley de cabotaje para potenciar los puertos de la capital y del norte provincial

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, consideró que la firma del contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal representa "un paso muy importante", aunque sostuvo que todavía quedan temas pendientes.

9 de julio 2026 · 19:44hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Santa Fe destacó la concesión de la Hidrovía y pidió una ley de cabotaje para potenciar los puertos de la capital y del norte provincial

Santa Fe destacó la concesión de la Hidrovía y pidió una ley de cabotaje para potenciar los puertos de la capital y del norte provincial

La firma del contrato de concesión de la Hidrovía marcó, para el Gobierno de Santa Fe, un avance en un proceso que la provincia siguió de cerca.

Así lo expresó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien aseguró que la administración santafesina tuvo "un rol muy activo" durante el proceso licitatorio y remarcó que ahora será necesario avanzar en una serie de definiciones para potenciar el impacto de la vía navegable sobre el sistema productivo.

"Es un paso más, muy importante. Hemos tenido un rol muy activo en esta licitación de la concesión de la hidrovía, el mantenimiento y el dragado", afirmó el funcionario en declaraciones a la emisora LT10.

El órgano de control y la baja del peaje

Puccini señaló que uno de los temas pendientes es la conformación del órgano de control de la concesión y adelantó que buscará reunirse con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, para abordar ese punto.

Según explicó, también espera que la reducción del 13,5% en el peaje anunciada por el Gobierno nacional se traduzca en un beneficio concreto para el sector productivo.

"Ojalá esta baja del 13,5% en el costo logístico fluvial llegue al productor agropecuario, porque es para eso que también peleamos", sostuvo.

La mirada de Santa Fe

Durante la entrevista, el ministro insistió en que la provincia siempre tuvo una visión más amplia sobre la Hidrovía y planteó que la discusión no debería limitarse a la concesión.

En ese sentido, destacó el potencial que representa para Santa Fe contar con 849 kilómetros de costa y consideró que la vía navegable puede convertirse en una oportunidad para fortalecer el sistema portuario provincial.

"Tenemos 849 kilómetros de agua que nos rodean y desde allí podemos hacer de nuestros puertos una oportunidad", afirmó.

Además, planteó que otro debate pendiente es el de la ley de cabotaje, al considerar que una eventual modificación podría generar un mayor movimiento de barcazas y beneficiar a los puertos de Santa Fe, Reconquista y un futuro puerto en Villa Ocampo.

Mayor calado y mejores accesos

Puccini también sostuvo que, además de la concesión, es necesario avanzar en otras obras vinculadas a la infraestructura logística.

Según explicó, si los puertos del Gran Rosario logran operar con mayor calado, los buques podrán completar sus cargas y reducir costos de transporte. Sin embargo, advirtió que ese objetivo debe ir acompañado por inversiones en los accesos terrestres.

"Es contradictorio pretender que se transporten más toneladas y no tener los accesos a los puertos en condiciones ni un sistema ferroviario acorde", señaló.

La licitación del Belgrano Cargas

Otro de los temas mencionados por el ministro fue la futura licitación del Belgrano Cargas. Puccini contó que funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo mantuvieron una reunión con autoridades nacionales para conocer el estado del proceso y que la provincia presentó un documento con propuestas para que sean incorporadas en los pliegos.

Entre los planteos, mencionó la necesidad de que quien resulte adjudicatario tenga la obligación de finalizar las obras del Circunvalar Ferroviario de Santa Fe, actualmente paralizadas.

Según explicó, la reactivación de ese proyecto permitiría evitar que los trenes de carga atraviesen la ciudad de Santa Fe y mejoraría la logística provincial.

Finalmente, el ministro sostuvo que Santa Fe busca participar en las discusiones nacionales con propuestas vinculadas al desarrollo productivo. En ese sentido, recordó que la provincia ya presentó documentos técnicos durante el proceso de la Hidrovía y en la defensa del biodiésel, y afirmó que esa misma estrategia se está replicando en el debate sobre el futuro del sistema ferroviario de cargas.

Santa Fe hidrovía Puerto
Noticias relacionadas
Prisión preventiva: Un hombre de 32 años fue imputado como autor del femicidio de Daiana Arber.

Femicidio de Daiana Arber: quedó preso el principal acusado mientras investigan a un presunto cómplice

Cinco empresas compiten por una obra clave para extender la red de gas en Santa Fe con una inversión de más de US$ 7 millones

Cinco empresas compiten por una obra clave para extender la red de gas en Santa Fe con una inversión de más de US$ 7 millones

Virus sincicial respiratorio: es la principal causa de bronquiolitis y neumonía en menores de un año.

Giro en el mapa de virus respiratorios en Santa Fe: mientras la gripe cede terreno, los casos de bronquiolitis infantil ganan protagonismo

Ministerio de Justicia y Seguridad: Costeará la defensa de seis policías imputados por la muerte de Mauro González.

Caso Mauro González: el Ministerio de Justicia y Seguridad costeará la defensa de los seis policías imputados

Lo último

Así está la pelea por la Bota de Oro del Mundial, con Messi y Mbappé arriba

Así está la pelea por la Bota de Oro del Mundial, con Messi y Mbappé arriba

Santa Fe destacó la concesión de la Hidrovía e insiste con una ley de cabotaje para potenciar los puertos de la capital y del norte provincial

Santa Fe destacó la concesión de la Hidrovía e insiste con una ley de cabotaje para potenciar los puertos de la capital y del norte provincial

Francia le ganó claramente a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial

Francia le ganó claramente a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial

Último Momento
Así está la pelea por la Bota de Oro del Mundial, con Messi y Mbappé arriba

Así está la pelea por la Bota de Oro del Mundial, con Messi y Mbappé arriba

Santa Fe destacó la concesión de la Hidrovía e insiste con una ley de cabotaje para potenciar los puertos de la capital y del norte provincial

Santa Fe destacó la concesión de la Hidrovía e insiste con una ley de cabotaje para potenciar los puertos de la capital y del norte provincial

Francia le ganó claramente a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial

Francia le ganó claramente a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial

Enzo Pérez refuerza a Maipú tras rescindir en Argentinos

Enzo Pérez refuerza a Maipú tras rescindir en Argentinos

Pullaro reivindicó el federalismo santafesino y llamó a construir una Nación con libertad, pero también con igualdad

Pullaro reivindicó el federalismo santafesino y llamó a construir "una Nación con libertad, pero también con igualdad"

Ovación
Colón ya conoce el día y la hora de los encuentros de las fechas 22 y 23 de la zona A

Colón ya conoce el día y la hora de los encuentros de las fechas 22 y 23 de la zona A

Madelón y Malcorra: la historia de un no que hoy es un sí

Madelón y Malcorra: la historia de un "no" que hoy es un "sí"

La ventana que Colón intenta abrir después del cierre del mercado

La ventana que Colón intenta abrir después del cierre del mercado

Este mercado de pases de Colón de invierno fue menos ambicioso que los dos anteriores

Este mercado de pases de Colón de invierno fue menos ambicioso que los dos anteriores

Colón, con un mercado de pases que dejó gusto a poco

Colón, con un mercado de pases que dejó gusto a poco

Policiales
La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados