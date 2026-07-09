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Así está la pelea por la Bota de Oro del Mundial, con Messi y Mbappé arriba

El Mundial entró en sus instancias decisivas y hay cuatro jugadores que pican en punta en la pelea por terminar como máximo goleador

9 de julio 2026 · 19:56hs
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Así está la pelea por la Bota de Oro del Mundial, con Messi y Mbappé arriba

El Mundial 2026 entró en sus instancias decisivas, ya que este jueves comenzaron a disputarse los partidos correspondientes a los cuartos de final, y hay cuatro jugadores que pican en punta en la pelea por terminar como máximo goleador.

El primero en la lista es el argentino Lionel Messi, que con 39 años está teniendo una actuación histórica y ya convirtió ocho goles. La cuenta de Messi comenzó con su triplete a Argelia en su estreno, mientras que contra Austria hizo un doblete y después les hizo un gol a Jordania, Cabo Verde y Egipto.

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El argentino también se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, ya que llegó a las 21 anotaciones y dejó muy atrás al antiguo líder, que era el alemán Miroslav Klose. Sin embargo, Messi no se puede confiar, ya que es seguido muy de cerca por el francés Kylian Mbappé, quien parece estar destinado a quedarse con todos los récords en esta competición.

En la presente edición, el delantero francés lleva también ocho goles anotados, con un partido más, y le pisa los talones al capitán de la Selección argentina, que deberá disputar su duelo ante Suiza el próximo sábado desde las 22.

Sus víctimas fueron Senegal, Irak y Suecia, todos por duplicado, y Paraguay, de penal, mientras que destrabó el reciente encuentro ante Marruecos, que terminó con victoria para los galos por 2-0 y confirmó su pase a las semifinales del certamen.

Mbappé también se mantiene muy cerca de Messi en la lista de máximos goleadores en la historia del Mundial, debido a que tiene 20 y está solo a uno. El podio lo cierra el noruego Erling Haaland, quien está teniendo un debut soñado en Mundiales, donde anotó siete goles en solo cuatro partidos (no jugó en fase de grupos contra Francia).

El gigante noruego le anotó dos goles a Irak, Senegal y Brasil y otro a Costa de Marfil. Finalmente, la lista de candidatos a quedarse con el Bota de Oro la cierra el inglés Harry Kane gracias a los seis goles que lleva convertidos.

Así está la pelea por el premio de máximo goleador del Mundial 2026

Lionel Messi (Arg): 8 goles

Kylian Mbappé (Fra): 8 goles

Erling Haaland (Nor): 7 goles

Harry Kane (Ing): 6 goles

Mundial Messi Mbappé
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