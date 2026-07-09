Enzo Pérez refuerza a Maipú tras rescindir en Argentinos

Enzo Pérez volverá a jugar en el Deportivo Maipú, donde inició, para jugar la segunda parte de la Primera Nacional

Enzo Pérez volverá a jugar en Maipú , donde inició, para jugar la segunda parte de la Primera Nacional. La única traba para que se concrete el pase más esperado era que el mediocampista rescinda su contrato con Argentinos , algo que finalmente sucedió este miércoles y es por eso que está todo dado para que desembarque.

Desde hace tiempo el volante de 40 años viene hablando la dirigencia maipucina y al quedar libre la dirigencia del Cruzado pidió una extensión del plazo de cierre del libro de pases hasta el domingo y así terminar de sellar el acuerdo.

Pérez había llegado a Argentinos Juniors tras quedar libre de River a fines del 2025, después de que Marcelo Gallardo no lo hubiera tenido en consideración.

El mendocino arribó a La Paternal para aportar con su jerarquía, experiencia y liderazgo pero no terminó de consolidarse del todo en el equipo conducido por Nicolás Diez.

Enzo Pérez, volante de la Selección Argentina en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, está a un paso de volver al Deportivo Maipú, el club en el que dio sus primeros pasos y debutó en Primera a los 16 años, y llega para reforzar al equipo dirigido por Mariano Echeverría que tuvo la salida de su capitán Marcelo Eggel, transferido al Palestino de Chile.

Deportivo Mapú jugará por la fecha 20 este sábado desde las 15 ante Atlético Rafaela, de visitante.

La trayectoria de Enzo Pérez, refuerzo de Maipú

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River Plate

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