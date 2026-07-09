Uno Santa Fe | Ovación | Maipú

Enzo Pérez refuerza a Maipú tras rescindir en Argentinos

Enzo Pérez volverá a jugar en el Deportivo Maipú, donde inició, para jugar la segunda parte de la Primera Nacional

9 de julio 2026 · 18:53hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Enzo Pérez refuerza a Maipú tras rescindir en Argentinos

Enzo Pérez volverá a jugar en Maipú, donde inició, para jugar la segunda parte de la Primera Nacional. La única traba para que se concrete el pase más esperado era que el mediocampista rescinda su contrato con Argentinos, algo que finalmente sucedió este miércoles y es por eso que está todo dado para que desembarque.

Desde hace tiempo el volante de 40 años viene hablando la dirigencia maipucina y al quedar libre la dirigencia del Cruzado pidió una extensión del plazo de cierre del libro de pases hasta el domingo y así terminar de sellar el acuerdo.

Pérez había llegado a Argentinos Juniors tras quedar libre de River a fines del 2025, después de que Marcelo Gallardo no lo hubiera tenido en consideración.

El mendocino arribó a La Paternal para aportar con su jerarquía, experiencia y liderazgo pero no terminó de consolidarse del todo en el equipo conducido por Nicolás Diez.

Enzo Pérez, volante de la Selección Argentina en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, está a un paso de volver al Deportivo Maipú, el club en el que dio sus primeros pasos y debutó en Primera a los 16 años, y llega para reforzar al equipo dirigido por Mariano Echeverría que tuvo la salida de su capitán Marcelo Eggel, transferido al Palestino de Chile.

Deportivo Mapú jugará por la fecha 20 este sábado desde las 15 ante Atlético Rafaela, de visitante.

La trayectoria de Enzo Pérez, refuerzo de Maipú

Deportivo Maipú

Godoy Cruz

Estudiantes de La Plata

Benfica

Valencia

River Plate

Estudiantes de La Plata

River Plate

Argentinos Juniors

Selección Argentina

Maipú Enzo Pérez Argentinos
Noticias relacionadas
inglaterra pierde una pieza clave y crece la polemica por un fallo de la fifa

Inglaterra pierde una pieza clave y crece la polémica por un fallo de la FIFA

joao pinheiro sera el arbitro de argentina-suiza en los cuartos del mundial 2026

João Pinheiro será el árbitro de Argentina-Suiza en los cuartos del Mundial 2026

yamal lleno de elogios a messi: todo el mundo sabe que es un jugador top

Yamal llenó de elogios a Messi: "Todo el mundo sabe que es un jugador top"

asi viene la pretemporada y el mercado de river y boca en visperas de la copa argentina

Así viene la pretemporada y el mercado de River y Boca en vísperas de la Copa Argentina

Lo último

Así está la pelea por la Bota de Oro del Mundial, con Messi y Mbappé arriba

Así está la pelea por la Bota de Oro del Mundial, con Messi y Mbappé arriba

Santa Fe destacó la concesión de la Hidrovía e insiste con una ley de cabotaje para potenciar los puertos de la capital y del norte provincial

Santa Fe destacó la concesión de la Hidrovía e insiste con una ley de cabotaje para potenciar los puertos de la capital y del norte provincial

Francia le ganó claramente a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial

Francia le ganó claramente a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial

Último Momento
Así está la pelea por la Bota de Oro del Mundial, con Messi y Mbappé arriba

Así está la pelea por la Bota de Oro del Mundial, con Messi y Mbappé arriba

Santa Fe destacó la concesión de la Hidrovía e insiste con una ley de cabotaje para potenciar los puertos de la capital y del norte provincial

Santa Fe destacó la concesión de la Hidrovía e insiste con una ley de cabotaje para potenciar los puertos de la capital y del norte provincial

Francia le ganó claramente a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial

Francia le ganó claramente a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial

Enzo Pérez refuerza a Maipú tras rescindir en Argentinos

Enzo Pérez refuerza a Maipú tras rescindir en Argentinos

Pullaro reivindicó el federalismo santafesino y llamó a construir una Nación con libertad, pero también con igualdad

Pullaro reivindicó el federalismo santafesino y llamó a construir "una Nación con libertad, pero también con igualdad"

Ovación
Colón ya conoce el día y la hora de los encuentros de las fechas 22 y 23 de la zona A

Colón ya conoce el día y la hora de los encuentros de las fechas 22 y 23 de la zona A

Madelón y Malcorra: la historia de un no que hoy es un sí

Madelón y Malcorra: la historia de un "no" que hoy es un "sí"

La ventana que Colón intenta abrir después del cierre del mercado

La ventana que Colón intenta abrir después del cierre del mercado

Este mercado de pases de Colón de invierno fue menos ambicioso que los dos anteriores

Este mercado de pases de Colón de invierno fue menos ambicioso que los dos anteriores

Colón, con un mercado de pases que dejó gusto a poco

Colón, con un mercado de pases que dejó gusto a poco

Policiales
La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados