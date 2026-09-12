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Duelo de necesitados en La Plata entre Estudiantes y Platense

Estudiantes recibe a Platense, desde las 14.45 en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura

12 de septiembre 2026 · 08:57hs
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Duelo de necesitados en La Plata entre Estudiantes y Platense

Estudiantes recibe a Platense este sábado, desde las 14.45 en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Maximiliano Macheroni como árbitro principal, acompañado por Diego Martín y Hugo Páez como asistentes. Además, Héctor Paletta estará a cargo del VAR.

El Pincha llega después de perder 1-0 ante Vélez en la fecha anterior y buscará volver al triunfo en el torneo local. Entresemana, empató 1-1 con Corinthians por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, por lo que la clasificación a las semifinales se definirá el próximo miércoles en la Neo Química Arena.

Por su parte, Platense viene de empatar 1-1 ante Deportivo Riestra por el Clausura y también llega al compromiso con la cabeza puesta en la competencia internacional. El Calamar está disputando por primera vez los cuartos de final de la Libertadores, una campaña histórica para el club, y viene de perder 2-0 frente a Fluminense en el partido de ida. Ahora deberá remontar la serie el martes 15 de septiembre, cuando reciba al conjunto brasileño en el Vicente López.

Probables formaciones de Estudiantes y Platense

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza; Leandro González Pírez; Tomás Palacios; Gastón Benedetti; Alexis Castro; Gabriel Neves; Edwuin Cetré; Baltasar Rodríguez; Brian Aguirre; Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido; Ignacio Vázquez; Mateo Mendía; Tomás Silva; Iván Gómez; Martín Barrios; Nicolás Retamar; Franco Zapiola; Bautista Merlini; Gonzalo Lencina. DT: Martín Palermo.

Hora: 14.45.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

Árbitro: Maximiliano Macheroni.

VAR: Héctor Paletta.

TV: ESPN Premium.

Estudiantes Platense Clausura
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